Sambódromo recebe escolas de samba do grupo especial, neste sábado

Agremiações do grupo especial iniciam os desfiles, às 20h. Prefeitura de Manaus promete seis linhas extras do transporte público para os torcedores e foliões, até as 4h de domingo

Escolas prometem surpreender o público com fantasias e carros alegóricos. Foto: Nathalie Brasil/Arquivo

Colaboração de Gisele Rodrigues

Manaus - O desfile das escolas de samba de Manaus leva oito agremiações do grupo especial para o Centro de Convenções Sambódromo, na zona centro-oeste da capital, neste sábado (25), com entrada gratuita para o público. De acordo com a Secretaria de Estado de Cultura (SEC) a apuração das notas será realizada na próxima segunda-feira, 27, no Sambódromo, iniciando com a abertura dos envelopes do grupo de acesso às 9h e as notas do grupo especial, às 11h.

As escolas de samba terão o tempo máximo de 70 minutos para se apresentar aos jurados, no Sambódromo.

A primeira do grupo especial a se apresentar a partir das 20h é a Sem Compromisso com o tema “Eu tenho pra vender... Quem quer comprar?”, abordando os mais diversos tipos de comércio desde a Idade Média até os dias atuais. O presidente Getúlio Lobo explica que durante toda a apresentação, o público poderá conferir, inclusive, o comércio exercido entre índios e brancos durante a descoberta do Brasil. A expectativa é que cerca de 2.500 componentes participem do desfile.

Em seguida, trazendo o enredo “Na festa dos Deuses os Ciganos fazem o Carnaval”, a G.R.E.S. Andanças de Ciganos também se apresenta no centro de convenções. Representante do bairro Cachoeirinha, a Andanças de Ciganos invocará os deuses gregos e romanos para brincar a folia momesca.

A terceira a mostrar os carros alegóricos e animação na avenida é a G.R.E.S. Unidos do Alvorada, que neste ano traz a cultura nordestina com o tema, “Meu ‘Padim’... Abençoai esse povo guerreiro filhos do chão rachado do nordeste brasileiro”. A escola contará com uma voz a mais entre os puxadores do samba-enredo: a cantora amazonense Marcella Bártholo, integrante do ‘The Voice Kids Brasil’. Marcella, que estará de manhã no Rio de Janeiro, participando ao vivo do programa ‘É de Casa’, da Rede Globo, vai embarcar de volta no mesmo dia, para chegar a tempo de entrar junto com a escola, na avenida do samba.

Campeã do carnaval no ano passado junto com a Mocidade Independente de Aparecida, a G.R.E.S. Reino Unido da Liberdade traz a consciência ambiental para reflexão, mostrando carros e fantasias mostrando que “No Reino das fontes de vida, o Morro em movimento sustentável faz a diferença”. O enredo celebra a sustentabilidade e faz um alerta ao meio-ambiente. “Foi uma proposta do Fábio Rodrigues e da Suzana Brandão devidamente acatada por toda a diretoria da Reino. Vamos fazer um carnaval diferente”, ressalta o presidente Jairo Beira-Mar.

Já a Aparecida, que se apresenta em seguida, vai mostrar a devoção pela santa que dá o nome da agremiação, apresentando “Gratia plena, Aparecida! 300 Anos no Coração do Brasil”, uma celebração aos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, às margens do Rio Paraíba do Sul, que banha o Estado de São Paulo. O enredo contará desde o encontro da imagem, passando por sua relação com a Princesa Isabel e terminará falando de uma nova igreja tendo à frente o Papa Francisco.

A .G.R.C.E.S. A Grande Família leva aos foliões a história de um dos bairros mais populosos de Manaus, com o tema “Grandes sonhos, Grande Família, Grande Circular... Meu São José, fonte viva de histórias e cultura popular”. Segundo o presidente Almir Inácio, o enredo já estava pronto há mais de 20 anos, mas somente agora foi colocado em ação.

“Vamos mostrar desde a fundação do bairro pelo então prefeito José Fernandes, que tinha como intuito potencializar o local, devido a proximidade com o Distrito Industrial. De lá para cá, o São José cresceu bastante e se tornou referência comercial na cidade. Vamos mostrar a fundação da escola, em 1985, que teve seu nome trazido do Pará, pelo fundador Jorginho do São José”, explicou.

Trazendo um tema mais polêmico, a G.R.E.S. Vitória Régia coloca na Avenida do Samba o enredo “Olhos vendados, mãos firmes: a Verde e Rosa clama por justiça”. “Vamos fazer uma aclamação diante de todos. Vamos explicar, por meio do samba, vários setores da Justiça, incluindo a Justiça Divina, pedindo que ela acabe com a maldade do mundo”, explicou o presidente Didi Redman.

Para finalizar o desfile a G.R.E.S. Vila da Barra entrará na Avenida do Samba com o tema “Do proibido ao Sagrado: com a Vila desfrute o sabor do pecado”. A agremiação do bairro da Compensa fará sua estreia no grupo especial, onde pretende permanecer para o próximo ano.

Transporte

Seis linhas extras do transporte público circularão no sábado até as 4h de domingo durante o desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus, no Sambódromo, segundo a Prefeitura de Manaus.

Além da frota que ficará em circulação, o órgão informou que cinco coletivos reservas servirão de apoio à operação. Os ônibus ficarão estacionados na rua da Indústria e serão colocados para atender as linhas de acordo com a demanda. Com a interdição da Pedro Teixeira e Lóris Cordovil os ônibus que passam por estas vias seguirão um itinerário alternativo, utilizando como principais opções de desvio as avenidas Darcy Vargas e Desembargador João Machado.