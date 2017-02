Sete escolas de samba do Grupo Especial abrem o carnaval de São Paulo nesta sexta

Hoje e amanhã (23 e 24), desfilam as 14 escolas do Grupo Especial. A escola Tom Maior abre as apresentações e a última a desfilar na primeira noite será a Águia de Ouro

Desfile de 2016 da Unidos de Vila Maria, que volta ao Sambódromo do Anhembi na noite desta sexta-feira. Foto: Divulgação/Paulo Pinto/LigaSP

São Paulo - Com a expectativa de atrair um público estimado de 120 mil pessoas em quatro dias, começam às 22h desta sexta-feira (24) - horário de Manaus -, os desfiles das escolas de samba do carnaval de São Paulo, no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da cidade.

Hoje e amanhã (25), desfilam as 14 escolas do Grupo Especial. A escola Tom Maior abre as apresentações e a última a desfilar na primeira noite será a Águia de Ouro, com término previsto para as 7h de sábado. Pela ordem, desfilam hoje: Tom Maior, Mocidade Alegre, Unidos de Vila Maria, Acadêmicos do Tatuapé, Gaviões, Tucuruvi e Águia de Ouro.

De acordo com as previsões da São Paulo Turismo (Spturis), a maioria do público no Sambódromo, cerca de 90 mil pessoas, deve comparecer nas duas primeiras noites de desfiles. Os demais deverão acompanhar as escolas do Grupo de Acesso, no domingo (26), e das escolas associadas à União das Escolas de Samba de São Paulo (Uesp), na segunda-feira (27).

Para evitar tumultos nos acessos às arquibancadas e camarotes, haverá dez portões de entrada, cinco pela Marginal Tietê e cinco pela Avenida Olavo Fontoura.

Cerca de 4,7 mil pessoas irão trabalhar na organização do evento, entre elas 2 mil na parte de segurança, como bombeiros, policiais civis e militares, além de equipes da Guarda Civil Metropolitana e seguranças privados.