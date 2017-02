Tradicional Baile Infantil do Sesc será realizado nesta sexta-feira

Crianças de 3 a 12 anos podem participar do Concurso de Fantasias. Foto: Divulgação/Sesc

Manaus - Os pequenos foliões manauaras já podem preparar suas fantasias para participar do tradicional Baile Infantil do Sesc, que será realizado na sexta-feira (24), às 18h, no Sesc Balneário, localizado na Av. Constantinopla, 288 – Alvorada.

Para embalar o imaginário da criançada, na programação haverá concurso de fantasias, apresentação de marchinhas e batalha de confetes e serpentinas. Mantendo a tradição, a festa se trata de um evento familiar, com conteúdo musical para crianças de todas as idades.

Os ingressos já estão disponíveis para vendas nas Centrais de Atendimento do Sesc Centro e Balneário. Para comerciários e dependentes com carteiras atualizadas, o valor do ingresso antecipado é R$ 5,00, para usuários com carteiras atualizadas R$ 8,00 e, no dia do evento, R$ 10,00 para todas as categorias e o público em geral.

Concurso de Fantasias

As inscrições para o Concurso de Fantasias são gratuitas e poderão ser feitas no dia do evento, crianças de 3 a 12 anos podem participar, optando pelas categorias Criatividade ou Luxo. Será feita a premiação das três melhores fantasias de cada categoria. A análise das fantasias respeita os critérios de originalidade, desenvoltura, criatividade, entre outros.

Mais informações podem ser obtidas pelo número (92) 3649-3750.