Unidos do Alvorada homenageia povo nordestino em desfile no Sambódromo

Escola do bairro Alvorada escolheu o enredo “Meu Padim... Abençoai esse Povo Guerreiro, Filhos do Chão Rachado do Nordeste Brasileiro

Bailarinos estão representando as dificuldades da vida no Nordeste brasileiro. Foto: Thiago Fernando

Matéria atualizada Às 23h08

Manaus - A Unidos do Alvorada iniciou o terceiro desfile do Grupo Especial às 22h40 deste sábado. Rompendo fronteiras, a escola do bairro Alvorada escolheu o enredo “Meu Padim... Abençoai esse Povo Guerreiro, Filhos do Chão Rachado do Nordeste Brasileiro”, que como o próprio nome diz, vai homenagear os nordestinos, sua rica cultura e histórias de superação.

De acordo com o carnavalesco Jorge Ricardo, o enredo vai mostrar a parte boa e ruim do Nordeste Brasileiro. " Vamos falar da fé, da cultura, da religião,e do esporte e vamos terminar num grande arraial alvoradense. Se Deus quiser, o título vem pra nossa comunidade", disse.

Dividido em três setores, o primeiro setor de desfile representa a "Fé, Crença e Tradições Nordestinas", o segundo "Esporte, Cultura e Arte", e terceiro setor representando as "Festividades Nordestinas".

Segundo o presidente Heroldo Linhares, o tema já era um desejo antigo e estava guardado há 3 anos. “Ele foi colocado à apreciação e foi muito bem recebido por toda diretoria. Em seguida, foi encaminhado para a Comissão de Carnaval para que tomasse forma”, explica.



Foto: Thiago Fernando

Ele adianta que no Centro de Convenções, os espectadores poderão ver detalhes sobre o Nordeste e destaca a participação de seus “filhos” durante a Época da Borracha. “Eles foram de extrema importância nesse período, pois eram uma das mãos-de-obra mais frequentes no Estado. E muito acabaram constituindo famílias no Amazonas. É esse povo que queremos homenagear. Pois mesmo diante das dificuldades, não deixam de ser guerreiros”, desabafa.

A Unidos do Alvorada desfila com 3 mil foliões 16 alas, três carros e dois tripés. Um dos carros alegóricos da escola apresenta a figura do padre Cícero Romão Batista, 'Padim Ciço', fugira histórica do Nordeste.