Com enredo sobre justiça, Vitória Régia entra na avenida do samba em Manaus

Sétima escola na avenida vem com o enredo “Olhos Vendados, Mãos Firmes – A Verde e Rosa Clama Por Justiça”

Vitória Régia se apresenta com três carros alegóricos e 20 alas. Foto: Sandro Pereira

Matéria atualizada às 05h07

Manaus - Às 4h, a avenida é tomada de verde-rosa. Conhecida como Berço do Samba, a escola de samba Vitória-Régia promete causar polêmica no Centro de Convenções. Com a comissão de frente saindo rápido demais da avenida, a Verde e Rosa aproveitou a bateria para esticar um pouco o tempo encerrou o desfile em 62 minutos.

Com o enredo “Olhos Vendados, Mãos Firmes – A Verde e Rosa Clama Por Justiça”, a agremiação abordará um tema bastante em destaque não apenas em Manaus, mas em todo Brasil. Confira fotos do desfile.

Veja vídeo do desfile da Vitória Régia:







Sobre o desfile, o presidente Didi Redman disse que a Verde e Rosa cumpriu corretamente o trabalho ensaiado pela escola. "O que nós ensaiamos foi feito na avenida e esperamos agora o melhor resultado", disse.

Com o tema justiça, Redman também aproveitou para pedir justiça a Vitória Régia, pois afirmou que muitas a escola foi injustiçada na avenida.

Entre os 4.200 brincantes, a Vitória-Régia terá 20 alas de presidiários, anjos, juízes, advogados e até mesmo de Xangô, conhecido como o Orixá da Justiça. A escola se apresentou com três carros alegóricos e cerca de 200 ritmistas.