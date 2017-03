Aprovado pela crítica, ‘Logan’ chega aos cinemas nesta quinta

‘Logan’ é uma espécie de ‘road movie’, com tintas de faroeste distópico, seguindo as temáticas tradicionais do gênero. Foto: Divulgação

‘Logan’, o novo filme com o DNA da franquia X-Men, que chega aos cinemas, nesta quinta-feira (2), é mais do que apenas uma ficção científica/filme de ação, segundo a Reuters. É um neowestern, uma meditação sobre o envelhecimento e a fragilidade.

Até agora, já foram lançados dez longas envolvendo a franquia X-Men, três deles são protagonizados por Wolverine, com resultados artísticos, no mínimo, questionáveis. Mas, no encerramento da trilogia liderada por Jackman, tudo se encontra: o ator, a trama e o diretor, James Mangold.

Em sua passagem por São Paulo, para divulgar o longa, o ator admitiu que entrou no projeto também como produtor para ter maior controle sobre o resultado final, inclusive o destino do personagem, e isso pareceu uma decisão bastante acertada.

‘Logan’ é uma espécie de ‘road movie’, com tintas de faroeste distópico, seguindo as temáticas tradicionais do gênero, especialmente honra e dignidade, o que transforma o filme em uma obra de maturidade — tanto do personagem como da série.