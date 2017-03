Hsu Chien participa de bate-papo sobre direção cinematográfica em Manaus

O encontro será no Les Artistes Café Teatro, a partir das 19h, com entrada gratuita

Cineasta está na cidade realizando uma oficina de preparação de atores. Foto: Divulgação

Manaus – Em Manaus, realizando uma oficina de preparação de atores para o cinema, o cineasta Hsu Chien, participa, nesta quinta-feira (23), às 19h, de um bate-papo com diretores, assistentes de produção e o público interessado em discutir o processo de direção de um filme. O encontro será no Les Artistes Café Teatro (Avenida Sete de Setembro, 377, Centro), com entrada gratuita.

Nascido em Taiwan, Hsu Chien vive no Brasil desde 1970 e já trabalhou como assistente de direção em mais de 60 longas com vários diretores renomados, como Daniel Filho, Tizuka Yamasaki, Paulo Sarraceni, entre outros. Atualmente, o diretor ministra aulas como professor de assistência de direção na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro.

Para este ano, o diretor prepara o lançamento do filme ‘Ninguém Entra, Ninguém Sai’, seu primeiro longa, pela Caribe Produções, que tem estreia prevista para o dia 4 de maio. O roteiro é uma adaptação de uma crônica do escritor Luis Fernando Verissimo. Em 2105, Hsu lançou o curta ‘Angústia’, filme de abertura do Festival Internacional de Curta Cinema.