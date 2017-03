Cine Ceará abre inscrições para mostras competitivas

O 27° Cine Ceará - Festival Ibero-Americano de Cinema acontecerá de 5 a 11 de agosto deste ano, no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza. Foto: Divulgação/Rogério Resende

Manaus – Até 7 de maio estão abertas as inscrições para as mostras competitivas do 27° Cine Ceará - Festival Ibero-Americano de Cinema, que acontecerá de 5 a 11 de agosto deste ano, no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza. São competitivas as mostras Ibero-Americana de Longas-Metragens e Brasileira de Curtas-Metragens. O regulamento está disponível no site www.cineceara.com.

As inscrições devem ser realizadas somente pelos canais online, no site do festival​, através do preenchimento e envio eletrônico da Ficha de Inscrição, ou pela plataforma ​www.movibeta.com, onde o Festival está registrado com o nome ‘27º Cine Ceará’.

O Cine Ceará tem a finalidade de levar ao público cearense uma parcela significativa da produção de cinema e vídeo ibero-americanos, possibilitando o intercâmbio entre os produtores brasileiros e dos países ibero-americanos e a divulgação de novos talentos na área do audiovisual.

Para a Mostra Competitiva Brasileira de Curta-Metragem podem concorrer trabalhos de curta-metragem de ficção, documentário, animação ou experimental, com duração máxima de 25 minutos, concluídos a partir de 2016, que não tenham participado do processo seletivo de edições anteriores do Festival. Os realizadores devem ser brasileiros ou radicados no país há mais de três anos. A prioridade na seleção será para obras ainda não exibidas no estado.

Os selecionados vão disputar o troféu Mucuripe nas categorias de Melhor Curta-Metragem, Direção, Roteiro, Produção Cearense e Prêmio da Crítica.

A Mostra Competitiva Ibero-Americana de Longa Metragem é aberta a trabalhos de longa-metragem de realizados da América Latina, Caribe, Portugal e Espanha, concluídos a partir de 2015, nos gêneros de animação, ficção, documentário ou experimental, com duração mínima de 60 minutos.

Na seleção desta mostra também serão priorizados filmes inéditos no Ceará. Os selecionados vão concorrer ao Troféu Mucuripe nas categorias de Melhor Longa-Metragem, Direção, Fotografia, Edição, Roteiro, Som, Trilha Sonora Original, Direção de Arte, Ator, Atriz e Prêmio da Crítica.

Além do Troféu Mucuripe, o Festival concederá ao vencedor na categoria de Melhor Longa-Metragem um prêmio em dinheiro, em moeda brasileira, no valor equivalente a dez mil dólares americanos.

O pagamento será realizado sob a forma de recurso para distribuição da obra no Brasil. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail contatos@cineceara.com.

O 27° Cine Ceará é uma promoção da Universidade Federal do Ceará, através da Casa Amarela Eusélio Oliveira, com apoio do Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura, da Prefeitura Municipal de Fortaleza, via Secultfor, e do Ministério da Cultura, através da Secretaria do Audiovisual. A realização é da Associação Cultural Cine Ceará, Corte Seco Filmes e Bucanero Filmes e conta com patrocínio de empresas públicas e privadas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura (SIEC) e da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).