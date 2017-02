Cine Set promove roda de conversa entre cinéfilos sobre o Oscar 2017

Entre os assuntos, será debatida a não indicação de Amy Adams ao prêmio, pelo filme ‘A Chegada’. Foto: Divulgação/Sony Pictures

Manaus - A temporada de premiações do cinema segue surpreendendo quem gosta de apostar em favoritos. A lista do Oscar — que incluiu indicações para o criticado ‘Esquadrão Suicida’ e deixou de lado a atriz Amy Adams — está aí para provar. Por isso, no próximo sábado, 11, o site Cine Set promoverá uma roda de conversa entre os cinéfilos e curiosos para debater essas e outras questões.

“Nós vamos ter alguns convidados ‘especializados’, que estudam, conhecem e escrevem sobre cinema, mas a ideia é que seja uma conversa mesmo, onde todo mundo possa participar e trocar opiniões”, afirmou Caio Pimenta, editor-chefe do Cine Set.

Entre os tópicos pré-selecionados, estão temas como o filme ‘La La Land’ — recordista de indicações — e a questão da representatividade étnica entre os indicados. “Sobre ‘La La Land’, tem muita gente questionando se merece mesmo ou se está sendo superestimado. Também tem a representatividade dos negros, que é sempre muito debatida, o fato de a academia ter esnobado a Amy Adams e, ainda, por que os filmes ‘de nerd’ — de ficção científica, terror, de super-heróis etc. — não vão além das categorias técnicas”, adianta Caio.

Para essa conversa, o Cine Set vai receber alguns convidados especiais, como os responsáveis pelo canal ‘X-Salada’, Roger Lima e Marcelo Otávio; o autor da coluna ‘Spoiler Pipoca’, do site Mapingua Nerd, Ayrton Oliveira; e a turma do programa de rádio ‘2Nerd’, Mário Nakamura e Leonardo J. Mancini.

O evento será gratuito e aberto para todos os interessados, sem inscrição prévia. “É só chegar”, convida Caio.

Serviço

O quê: Encontro Cinéfilos: Oscar 2017

Quando: Dia 11 de fevereiro, às 15h

Onde: Impact Hub (Avenida Ephigênio Salles, 1299, Aleixo)