Cine & Vídeo Tarumã exibe gratuitamente filmes vencedores do Oscar, a partir de amanhã

Serão exibidos os filmes "Ex_Machina", "O Regresso" e "Filho de Saul". Sessões acontecem sempre às 12:30h, no Auditório Rio Negro, do ICHL da Ufam

"O Regresso", estrelado por Leonardo DiCaprio, será exibido na quarta-feira. Foto: Divulgação

Manaus - O projeto Cine & Vídeo Tarumã, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), apresenta uma seleção de filmes que foram destaque na premiação do Oscar, em 2016. Para fazer um aquecimento da edição de 2017 da premiação, que será realizada no dia 26 de fevereiro, foram selecionados os filmes Ex_Machina: Instinto Artificial, O Regresso e Filho de Saul.

Na segunda-feira (13) será exibido o filme "Ex_Machina", na quarta-feira (15) é a vez de "O Regresso", do diretor mexicano Alejandro G. Iñarritu, estrelado por Leonardo DiCaprio, e na sexta-feira (17), será apresentado o filme vencedor na categoria de Melhor Filme Estrangeiro, "Filho de Saul".

O projeto Cine & Vídeo Tarumã é uma atividade de extensão do Departamento de Comunicação Social da Ufam, onde as sessões acontecem sempre às 12:30h, no Auditório Rio Negro, do Instituto de Ciências Humanas e Letras, localizado no setor Norte do Campus Universitário. As sessões são gratuitas e recebem apoio cultural da locadora de filmes Take Vídeo Locadora.