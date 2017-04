CineMaterna abre sua segunda sessão em Manaus, nesta terça

Projeto criado em 2008 permite a mães curtirem um ‘cineminha’ na companhia dos bebês. Já por aqui pelo Cinépolis, do Shopping Ponta Negra, agora chega ao Playarte, do Manauara Shopping

Salas do projeto contam até com trocador, para que as mães não percam nenhuma parte do filme. Foto: Guga Ferri/Divulgação

Manaus - Hoje (4), as mamães de Manaus terão uma nova alternativa para assistirem, na tela grande e sem abrir mão da companhia dos bebês, a filmes que estão em pleno circuito cinematográfico. Isso porque o projeto CineMaterna — já por aqui pela rede Cinépolis, do Shopping Ponta Negra — chegará ao complexo Playarte, do Manauara Shopping.

O projeto ficou conhecido em todo o Brasil ao possibilitar a ida desse público, no qual também se incluem pais, aos cinemas, por meio de adaptações nas salas de exibição: som do filme e ar condicionado suaves, sala levemente iluminada e tapete emborrachado para os nenéns que já andam ou engatinham, além de trocadores (equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos gratuitos) e ‘estacionamento’ para carrinhos de bebês.

“A nova chegada do CineMaterna a Manaus é resultado de um esforço do Manauara Shopping. O público pedia, sim. Queria mais sessões em Manaus, e o centro de compras, pela localização e ligação com a cidade, era mencionado. Mas só com o patrocínio do Manauara esse projeto se concretizou”, afirma Irene Nagashima, uma das fundadoras da iniciativa.

Segundo ela, a resposta do projeto, presente na capital amazonense desde 2013, tem sido surpreendente. “Estamos em um local muito distante geograficamente da matriz, que fica em São Paulo, e achamos que haveria diferenças significativas. Mas, de verdade? A maternidade une as mulheres, seus dilemas, suas conquistas. O velho ditado de que mãe é igual, só muda de endereço, é um fato. Não importa se é Manaus, São Paulo, Porto Alegre ou Recife. O apoio às mães de recém-nascidos através do CineMaterna faz muito sentido e é muito bem recebido e reconhecido”, comenta, ressaltando que o projeto será mantido nos dois malls, com “possibilidade de expansão”.

Para 2017, antecipa Irene, o foco do projeto é no desenvolvimento. “Interno, no aprimoramento dos nosso processos, e externo, com mais sessões em cidades menores, aumentando o acesso”, revela. Fundado em 2008, o CineMaterna está presente em 16 Estados brasileiros, superando 40 cidades alcançadas.

Em cartaz

Para esta terça-feira, a atração será o filme ‘A Bela e a Fera’, estrelado por Emma Watson. A sessão está programada para as 14h, com entrada gratuita para as primeiras 60 mães com bebês de até 18 meses, mais um acompanhante adulto — os que chegarem depois poderão adquirir os ingressos na bilheteria (alternativa sujeita à lotação da sala).

Além das adaptações na sala, a sessão ainda terá reforço de mães voluntárias, que vão recepcionar o público e estarão prontas para ajudar em caso de necessidade.