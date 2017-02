'Cinquenta Tons Mais Escuros' e 'Lego Batman' marcam estreias desta quinta, em Manaus

'O Chamado 3' estreou em primeiro lugar no ranking de bilheteria do Brasil e também segue em cartaz. Confira a programação completa dos cinemas da capital:

A segunda parte da trilogia, baseada nos livros de E. L. James, começa a ser exibida em pré-estreia, nesta quarta.

Manaus - A sequência do romance erótico entre Christian Gray e Anastasia, 'Cinquenta Tons Mais Escuros', e a animação 'Lego Batman - O Filme' estreiam nos cinemas da capital amazonense nesta quinta-feira (9). A segunda parte da trilogia, baseada nos livros da autora E. L. James, é a sequência de 'Cinquenta Tons de Cinza', lançado em 2015 e que se tornou um fênomeno mundial, com arrecadação de mais de U$ 500 milhões.

Após se sentir incomodada com os hábitos e atitudes de Christian Grey, Anastasia, em 'Cinquenta Tons Mais Escuros', decide terminar o relacionamento. Após muita insistência do empresário, ela reata o romance com uma condição: sem regras. Na continuação, ela passa a a compreender melhor os jogos sexuais que ele tanto aprecia. O filme começa a ser exibido, na capital, nesta quarta-feira (8), em pré-estreia.

Veja o trailer de 'Cinquenta Tons Mais Escuros':

'Lego Batman - O filme' traz de volta, aos cinemas, os brinquedos de montar, como em 'Uma Aventura Lego (2014), mas desta vez abordando a vida solitária de Batman como herói de Gotham City. A animação conta a história do super-herói com todos os personagens em Lego, incluindo o arquinimigo, Coringa.

O Cinema de Arte, do Cinépolis Ponta Negra, continua exibindo o filme 'Animais Noturnos', com Amy Adams e Jake Gyllenhaal. Os indicados ao Oscar de melhor filme 'La La Land - Cantando Estações', 'Estrelas Além do Tempo' e 'Até o Último Homem' também seguem em exibição nos cinemas de Manaus.

Veja o trailer de Lego Batman:

Sucesso de bilheteria

"O Chamado 3", novo filme da sequência de terror lançada em 2002, foi o filme mais assistido, no Brasil, no seu fim de semana de estreia. O filme levou mais de 512 mil pessoas aos cinemas e arrecadou R$ 7,8 milhões, desbancando "Resident Evil 6: O capítulo final".

A história se passa, como nos filmes anteriores, ao redor de pessoas que assistem o filme misterioso de Samara Morgan e recebem ligações sinistras, avisando que só lhe restam sete dias de vida. Desta vez, um vídeo dentro do vídeo original é descoberto e traz novos mistérios à tona, como a origem de Samara. O filme segue em exibição nos cinemas da capital.

'O Chamado 3' estreiou na última semana, em Manaus.

Confira a programação completa dos cinemas da capital (de 09/02 a 15/02):

Estreia

Cinquenta Tons Mais Escuros (Drama)

Cine Araújo ViaNorte Cópias 2D Dubladas: 14h30 - 14h45 - 16h45 - 17h - 19h - 19h15 - 20h30 - 21h - 21h30

Cine Araújo ViaNorte Cópias 2D Legendadas: 21h15

Cinépolis Millenium Cópias 2D Dubladas: 14h15 - 17h45 - 18h45 - 19h45 - 20h30

Cinépolis Millenium Cópias 2D Legendadas: 17h - 19h15 - 21h30 - 22h - 22h30

Cinépolis Plaza Cópias 2D Dubladas: 13h45 - 16h30 - 17h45 - 18h45 - 19h15 - 19h45 - 20h30 - 21h30 - 22h - 22h30

Cinépolis Ponta Negra Cópias 2D Legendadas: 13h - 16h - 17h - 17h45 - 18h40 - 19h30 - 20h30 - 21h30 - 22h30 - 22h50*

Cinépolis Ponta Negra Cópias 2D Dubladas: 14h10 - 16h50 - 19h50

UCI Sumaúma Cópias 2D Legendadas: 16h10 - 21h2017h40

UCI Sumaúma Cópias 2D Dubladas: 13h40 - 14h10 - 15h10 - 18h40 - 19h20 - 20h10 - 22h35

Cinemark Studio 5 Cópias 2D Legendadas: 22h10

Cinemark Studio 5 Cópias 2D Dubladas: 14h20 - 17h10 - 18h - 18h40 - 19h10 - 20h - 20h40 - 21h20 - 23h**

Kinoplex Amazonas Cópias 2D Dubladas: 14h - 16h30 - 18h - 18h30 - 19h - 20h30 - 21h - 21h30

Kinoplex Amazonas Cópias 2D Legendadas: 21h***

(*) Somente Sexta e Sábado

(**) Somente Sábado

(***) Somente Quinta-feira

Sequência de 'Cinquenta Tons de Cinza' traz romance erótico vivido por Anastácia e Christian Grey.

Lego Batman - O Filme (Animação)

Cine Araújo ViaNorte Cópias Dubladas: 14h30 - 16h30 - 18h30

Cine Araújo ViaNorte Cópias 3D Dubladas: 15h - 17h - 19h

Cinépolis Millenium Cópias 3D Dubladas: 13h - 13h45 - 15h45 - 16h15 - 18h - 20h45

Cinépolis Millenium Cópias 2D Dubladas: 12h30** - 14h30 - 15h - 17h

Cinépolis Plaza Cópias 3D Dubladas: 12h30* - 14h15 - 15h15 - 16h45 - 19h - 21h45

Cinépolis Plaza Cópias 2D Dubladas: 13h30 - 16h15

Cinépolis Ponta Negra Cópias 3D Dubladas: 13h20 - 15h50 - 18h20 - 20h50

Cinépolis Ponta Negra Cópias 2D Dubladas: 12h* - 12h30* - 14h20 - 15h10

UCI Sumaúma Cópias 3D Dubladas: 13h - 13h20 - 15h35 - 17h50 - 22h20

UCI Sumaúma Cópias 3D Legendadas: 20h05

Cinemark Studio 5 Cópias 2D Dubladas: 13h15 - 16h - 18h30 - 21h

Cinemark Studio 5 Cópias 3D Dubladas: 12h* - 13h50 - 16h40

Kinoplex Amazonas Cópias 3D Dubladas: 13h30 - 15h50 - 18h10 - 20h30

(*) Somente Sábado e Domingo

(**) Somente Sábado, Domingo e Segunda

'Lego Batman - O Filme' conta a história do homem-morcego com personagens de Lego.

Continuação

La La Land - Cantando as Estações (Musical)

Cinépolis Millenium Cópias 2D Legendadas: 13h15 - 18h30

Cinépolis Ponta Negra Cópias 2D Legendadas: 15h - 18h - 21h

UCI Sumaúma Cópias 2D Dubladas: 21h40

Estrelas Além do Tempo (Drama)

Cinépolis Millenium Cópias 2D Legendadas: 21h

Cinépolis Plaza Cópias 2D Dubladas: 21h15

Cinépolis Ponta Negra Cópias 2D Legendadas: 13h40

UCI Sumaúma Cópias 2D Legendadas: 16h40

Cinemark Studio 5 Cópias 2D Dubladas: 16h30

Kinoplex Amazonas Cópias 2D dubladas: 13h*

(*) Somente Sexta e Terça

'Estrelas Além do Tempo' conta história real de cientístas negras da Nasa.

TOC - Transtornada Obsessiva Compulsiva (Comédia)

Cinépolis Millenium Cópias 2D: 14h - 16h30

Cinépolis Plaza Cópias 2D: 13h15 - 15h45

Cinépolis Ponta Negra Cópias 2D: 14h30 - 17h10

UCI Sumaúma Cópias 2D: 15h05 - 19h15

Cinemark Studio 5 Cópias 2D: 13h - 15h30

Resident Evil 6 - Capítulo Final (Aventura)

Cinépolis Millenium Cópias 2D Dubladas: 14h30 - 17h - 19h30 - 20h45

Cinépolis Plaza Cópias 2D Dubladas: 18h30 - 20h45 - 21h

Cinépolis Ponta Negra Cópias 2D Legendadas: 19h40 - 22h10

UCI Sumaúma Cópias 3D Dubladas: 17h05 - 21h45

Cinemark Studio 5 Cópias 2D Dubladas: 19h20 - 21h50

Kinoplex Amazonas Cópias 2D Dubladas: 13h20 - 15h40

Último filme da franquia 'Resident Evil' está estre os mais assistidos no Brasil.

O Chamado 3 (Terror)

Cine Araújo ViaNorte Cópias 2D Dubladas: 15h30 - 17h30 - 19h30 - 21h30

Cinépolis Millenium Cópias 2D Legendadas: 17h30 - 20h - 22h15

Cinépolis Plaza Cópias 2D Dubladas: 14h30 - 17h - 18h15 - 19h30

Cinépolis Ponta Negra Cópias 2D Dubladas: 14h50 - 20h

Cinépolis Ponta Negra Cópias 2D Legendadas: 17h20 - 22h20

UCI Sumaúma Cópias 3D Dubladas: 17h05 - 21h30

Cinemark Studio 5 Cópias 2D Dubladas: 19h20 - 21h50

Kinoplex Amazonas Cópias 2D Dubladas: 14h15 - 16h35 - 18h55 - 21h20

Minha Mãe É Uma Peça 2 (Comédia)

Cine Araújo ViaNorte: 15h30 - 19h30

Cinépolis Millenium Cópias 2D: 13h30 - 15h30

Cinépolis Plaza Cópias 14h - 16h

Cinépolis Ponta Negra Cópias 2D: 14h* - 16h30

UCI Sumaúma Cópias 2D: 13h10 - 17h20 - 21h30

Cinemark Studio 5 Cópias 2D: 11h50** - 14h - 16h15

(*) Exceto Sábado e Domingo

(**) Somente Sábado e Domingo

Dona Hermínia volta a lidar com as dificuldade em ser mãe no filme 'Minha Mãe é Uma Peça 2'.

XXX - Reativado (Ação)

Cine Araújo ViaNorte Cópias 2D Dubladas: 17h15 - 21h30

Cinépolis Ponta Negra Cópias 2D Legendadas: 18h50*

UCI Sumaúma Cópias 3D Dubladas: 19h25

Cinemark Studio 5 Cópias 2D Dubladas: 20h50

(*) Somente Sábado e Domingo

Quatro Vidas de Um Cachorro (Drama)

Cinépolis Ponta Negra Cópias 2D Legendadas: 22h

UCI Sumaúma Cópias 2D Dubladas: 15h15 - 19h30

Os Penetras 2 - Quem dá Mais? (Comédia)

UCI Sumaúma cópias 2D: 13h10 - 17h25

A Bailarina (Animação)

Cinépolis Plaza Cópias 2D Dubladas: 17h30

UCI Sumaúma Cópias 2D Dubladas: 13h - 15h

Cinemark Studio 5 Cópias 2D Dubladas: 14h15

Beleza Oculta (Drama)

Cinépolis Millenium Cópias 2D Legendadas: 19h

Cinépolis Ponta Negra Cópias 2D Legendadas: 16h40 - 22h40

UCI Sumaúma Cópias 2D Dubladas: 21h50

Moana - Um Mar de Aventuras (Animação)

Cinépolis Plaza Cópias 2D Dubladas: 14h45

Cinemark Studio 5 Cópias 2D Dubladas: 12h45

Kinoplex Amazonas Cópias 2D Dublada: 13h45 - 16h10

Até o Último Homem (Drama)

Cinépolis Ponta Negra Cópias 2D Legendadas: 19h10

Cinema de Arte - Animais Noturnos (Drama)

Cinépolis Ponta Negra Cópias 2D Legendadas: 14h* - 19h20**

(*) Somente Sábado e Domingo

(**) Exceto Sábado e Domingo

Até a publicação desta matéria, a rede Playarte não havia informado a nova programação de suas salas.