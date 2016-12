'Dona Hermínia' retorna aos cinemas com "Minha Mãe é Uma Peça 2", nesta quinta

O primeiro filme da comédia, lançado em 2013, se tornou o filme nacional mais assistido do ano. Foto: Divulgação

Manaus - A aguardada sequência de 'Minha Mãe é Uma Peça', onde Paulo Gustavo interpreta a Dona Hermínia, chega aos cinemas nesta quinta-feira (22), junto com a animação Sing - Quem Canta Seus Males Espanta, enredo que traz animais cantando grandes sucessos da música contemporânea. Além desses, outros sete filmes continuam em cartaz nos cinemas da capital.

Em 'Minha Mãe é Uma Peça 2', Dona Hermínia está de volta e tem que lidar com algumas mudanças em sua vida. Desta vez, ela está rica e apresenta um bem-sucedido programa de TV. Porém, a mãe superprotetora, inspirada na verdadeira mãe de Paulo Gustavo, terá que lidar com a saída dos filhos de casa, Juliano e Marcelina, a volta do seu primogênito com o neto, e uma visita da irmã Lucia Helena, a ovelha negra da família, que mora em Nova York.

Assista o trailer oficial de Minha Mãe é Uma Peça 2:

O primeiro filme da comédia, lançado em 2013, se tornou o filme nacional mais assistido do ano. Com expectativas de superar o sucesso, o trailer oficial da sequência foi lançado no dia 25 de outubro desse ano e viralizou nas redes sociais, por trazer de volta o carisma, a loucura e o bom humor de Dona Hermínia.

Na animação 'Sing - Quem Canta Seus Males Espanta', o mundo animal participa de uma competição de canto, criada pelo coala Buster, que vai premiar o vencedor com US$ 100 mil dólares. Mas o que realmente chama atenção no filme, são as histórias de personagens que precisam enfrentar problemas familiares, amorosos, e de autoconfiança, para fazer o que realmente ama: cantar.

Na versão brasileira, nomes famosos dublam os personagens principais da trama, como Sandy, Wanessa, Fiuk, Marcelo Serrado e Mariana Ximenes. A trilha sonora será um grande karaokê, com sucessos de Ariana Grande, Nicky Minaj, Taylor Swift, Eminem, e outros.

Veja o trailer dublado de Sing:



Confira a programação completa dos cinemas da capital (De 22/12 a 28/12):

Pré-Estreia

Invasão Zumbi (Ação)

Cinépolis Plaza Cópias 2D Dubladas: 14h30 - 20h*

UCI Sumaúma Cópias 2D Dubladas: 20h30

Cinemark Studio 5 Cópias 2D Dubladas: 21h40**

(*) Exceto Sábado e Terça

(**) Exceto Sábado

Estreia

Minha Mãe É Uma Peça 2 (Comédia)

Cinépolis Millenium Cópias 2D: 13h* - 14h30 - 15h - 15h20 - 16h30 - 17h** - 18h45** - 19h** - 19h15** - 20h45** - 21h**

Cinépolis Plaza Cópias 2D: 12h45* - 13h* - 15h - 15h45 - 16h30 - 17h15*** - 18h45*** - 19h30*** - 21h*** - 21h30*** - 22h***

Cinépolis Ponta Negra Cópias 2D: 13h30* - 14h10 - 14h40 - 16h - 16h30** - 17h30** - 18h20** - 19h** - 20h20** - 20h30** - 21h30** - 22h40**

UCI Sumaúma Cópias 2D: 13h20 - 14h30 - 15h15 - 15h45 - 16h25 - 17h10 - 19h05 - 19h45 - 20h15 - 21h - 22h10

Cine Araújo Vianorte Cópias 2D: 13h45* - 15h30 - 17h15** - 19h** - 20h45****

Cine Araújo Vianorte Cópias 2D: 14h15* - 16h - 17h45** - 19h30** - 21h15****

Cinemark Studio 5 Cópias 2D: 12h20* - 13h* - 13h20* - 14h30* - 15h15* - 15h45* - 16h45** - 17h30** - 18h10**** - 19h** - 19h45** - 20h20**** - 20h25***** - 21h20** - 22h**

(*) Exceto Domingo

(**) Exceto Sábado

(***) Exceto Sábado e Terça

(****) Exceto Sábado e Domingo

(*****) Somente Domingo

'Minha Mãe é Uma Peça 2' continua contando a história da mãe superprotetora Dona Hermínia, que tem novos conflitos para enfrentar. Foto: Divulgação

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta (Animação)

Cinépolis Millenium Cópias 2D Dubladas: 12h45* - 13h30* - 15h15 - 16h - 17h45** - 20h30**

Cinépolis Millenium Cópias 3D Dubladas: 14h - 16h15 - 19h30**

Cinépolis Plaza Cópias 3D Dubladas: 12h30* - 13h30* - 14h45 - 15h15 - 16h - 17h*** - 17h45*** - 19h45*** - 20h30***

Cinépolis Ponta Negra Cópias 3D Dubladas: 12h20**** - 15h10 - 17h50** - 20h40**

Cinépolis Ponta Negra Cópias 2D Dubladas: 12h50**** - 14h20 - 15h40 - 17h10** - 18h40** - 19h45**

UCI Sumaúma Cópias 3D Dubladas: 14h10 - 16h30 - 18h50 - 20h10

UCI Sumaúma Cópias 2D Legendadas: 22h20

UCI Sumaúma Cópias 2D Dubladas: 13h - 15h20 - 17h40 - 20h

Cine Araújo Vianorte Cópias 3D Dubladas: 14h30* - 19h**

Cine Araújo Vianorte Cópias 2D Dubladas: 13h45* - 16h* - 16h45** - 17h30****** - 18h15***** - 21h15*****

Cinemark Studio 5 Cópias 2D Dubladas: 11h* - 12h50***** - 13h30* - 15h30***** - 16h* - 18h20****** - 18h45*****

Cinemark Studio 5 Cópias 3D Dubladas: 12h20* - 14h50* - 17h45** - 20h30**

(*) Exceto Domingo

(**) Exceto Sábado

(***) Exceto Sábado e Terça

(****) Somente Sábado

(*****) Exceto Sábado e Domingo

(******) Somente Domingo

'Sing' trará um grande karaokê, com sucessos de Ariana Grande, Nicky Minaj, Taylor Swift, Eminem, e outros. Foto: Divulgação

Continuação

Rogue One - Uma História Star Wars (Aventura)

Cinépolis Millenium Cópias 3D Dubladas: 13h15** - 14h15 - 17h15* - 19h15*

Cinépolis Millenium Cópias 3D Legendadas: 16h15 - 20h* - 22h15*

Cinépolis Millenium Cópias 2D Dubladas: 18h30* - 21h20*

Cinépolis Plaza Cópias 3D Dubladas: 13h15** - 16h15 - 18h30*** - 19h15*** - 21h20*** - 22h15***

Cinépolis Ponta Negra Cópias 3D Legendadas: 14h - 17h* - 19h15* - 20h* - 22h15* - 23h****

Cinépolis Ponta Negra Cópias 3D Dubladas: 13h15** - 16h15*

Cinépolis Ponta Negra Cópias 2D Dubladas: 12h10*****

Cinépolis Ponta Negra Cópias 2D Legendadas: 15h - 18h* - 21h*

UCI Sumaúma Cópias 3D Dubladas: 13h - 15h45 - 18h30 - 21h15

UCI Sumaúma Cópias 2D Legendadas: 16h15 - 21h45

UCI Sumaúma Cópias 2D Dubladas: 13h30 - 19h

Cine Araújo Vianorte Cópias 2D Dubladas: 14h** - 16h30 - 19h* - 21h30******

Cine Araújo Vianorte Cópias 3D Dubladas: 20h30******

Cinemark Studio 5 Cópias 2D Dubladas: 13h20** - 13h45***** - 16h20* - 19h20* - 22h20*

Cinemark Studio 5 Cópias 3D Dubladas: 12h** - 15h** - 18h* - 21h*

(*) Exceto Sábado

(**) Exceto Domingo

(***) Exceto Sábado e Terça

(****) Somente Sexta e Sábado

(*****) Somente Sábado

(******) Exceto Sábado e Domingo

Sully - O Herói do Rio Hudson (Drama)

Cinépolis Millenium Cópias 2D Legendadas: 17h30* - 22h*

Cinépolis Ponta Negra Cópias 2D Legendadas: 21h50* - 22h30*

UCI Sumaúma Cópias 2D Legendadas: 18h25

UCI Sumaúma Cópias 2D Dubladas: 14h15

Cinemark Studio 5 Cópias 2D Dubladas: 11h40** - 18h10***

(*) Exceto Sábado

(**) Exceto Domingo

(***) Somente Domingo

'Sully' conta a história real de acidente aéreo que obrigou piloto a pousar em pleno Rio Hudson, com mais de 100 passageiros à bordo. Foto: Divulgação

O Vendedor de Sonhos (Drama)

Cinépolis Millenium Cópias 2D: 22h10*

Cinépolis Plaza Cópias 2D: 14h - 19h**

Cinépolis Ponta Negra Cópias 2D: 13h50*** - 19h30****

UCI Sumaúma Cópias 2D: 13h40 - 17h40 - 21h40

Cine Araújo Vianorte Cópias 2D: 17h***

Cinemark Studio 5 Cópias 2D: 15h30***** - 18h20***

(*) Exceto Sábado

(**) Exceto Sábado e Terça

(***) Exceto Sábado e Domingo

(****) Somente Domingo

(*****) Somente Sábado

A Última Ressaca do Ano (Comédia)

Cinépolis Plaza Cópias 2D Dubladas: 22h20*

Cinépolis Ponta Negra Cópias 2D Legendadas: 16h40** - 22h20**

Cine Araújo Vianorte Cópias 2D Dubladas: 15h

Cinemark Studio 5 Cópias 2D Dubladas: 22h30**

(*) Exceto Sábado e Terça

(**) Exceto Sábado

Jennifer Aniston interpreta vilã em 'A Última Ressaca do Ano'. Foto: Divulgação

Para Sempre (Drama)

Cinépolis Plaza Cópias 2D Dubladas: 17h30*

(*) Somente Terça-feira

Anjos da Noite 5 (Ação)

UCI Sumaúma Cópias 2D Dubladas: 16h20

Cine Araújo Vianorte Cópias 2D Dubladas: 19h* - 21h**

Cinemark Studio 5 Cópias 2D Dubladas: 13h10*** - 20h45*

(*) Exceto Sábado

(**) Exceto Sábado e Domingo

(***) Somente Sábado

Cinema de Arte - Belos Sonhos (Drama)

Cinépolis Ponta Negra Cópias 2D Legendadas: 13h50* - 19h30**

(*) Somente Sábado

(**) Somente Domingo

