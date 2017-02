Entrevista inédita com Patrick Swayze é divulgada nos 30 anos de ‘Dirty Dancing’

Uma edição especial do longa será lançada em novos formatos, como Blu-ray, DVD, um box limitado para colecionadores e ainda de forma digital

Não há previsão de lançamento da edição especial do filme no Brasil. Foto: Reprodução

São Paulo - Em 2017, o clássico filme Dirty Dancing – Ritmo Quente completa 30 anos. Para comemorar, uma edição especial do longa será lançada em novos formatos, como Blu-ray, DVD, um box limitado para colecionadores e ainda de forma digital.

O material vai incluir cenas inéditas de bastidores e ainda a última entrevista do ator Patrick Swayze, falecido em 2009, sobre o filme. Em um trecho, divulgado com pela revista Entertainment Weekly, Swayze é só elogios para a sua colega Jennifer Grey, que viveu no filme a personagem Baby, seu par romântico.

“Se Jennifer Grey não fosse tão brilhante como era, como a Baby, nada do filme teria funcionado”, afirma Swazy na entrevista, gravada em 2009, no ano da sua morte. “Ela conseguiu mostrar o nível de confusão que uma garota estaria sentindo nesta situação”, diz.

À medida que o vídeo segue, os elogios continuam. “(No filme) você pode assistir à Jennifer se transformar nesta vívida mulher, fabulosamente sensual”.

Patrick também compara os personagens do filme aos próprios atores na época em que Dirty Dancing foi gravado. “Quando chegaram para mim com este filme e eu fiz a audição com a Jennifer, eu acho que Patrick e Jennifer, como pessoas, estávamos naquele mesmo estado nós mesmos – quem somos nós? Quem somos nós como atores”, relembra Swayze.

A edição especial dos 30 anos de Dirty Dancing – Ritmo Quente chega às lojas norte-americanas nesta terça-feira, 7. Não há previsão de lançamento do produto no Brasil.