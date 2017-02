Indicado ao Oscar e comédia com famosos da web estreiam nesta quinta, em Manaus

O longa se tornou o primeiro filme produzido por um serviço de streaming. Foto: Divulgação

Manaus - Com a proposta de trazer o formato e o conteúdo da internet para o cinema, o longa metragem brasileiro "Internet - O Filme" estreia nesta quinta-feira (23), reunindo diversos famosos da web em uma grande convenção de 'youtubers'. O indicado ao Oscar "Manchester a Beira Mar" também tem a estreia marcada para esta quinta-feira, em Manaus, assim como os filmes "A Grande Muralha", com Matt Damon, a animação "Bugigangue no Espaço" e a aventura "Monster Trucks".

Em "Internet - O Filme", a realização de uma convenção de youtubers, em um hotel, atrai influenciadores de todo tipo e, é claro, seus fãs. Na história, famosos como Gusta Stockler, Rafinha Bastos e Thaynara OG, interpretam personagens que se esbarram em várias tramas, sem haver um conflito condutor da história. Há o gamer que é sequestrado por um fanático por "Street Fighter", o youtuber do momento que passa a perder seguidores e se enrola ao tentar voltar ao topo, e alguns outros enredos cheios de menções a assuntos internos do universo online.

Também participam do elenco do filme: Julio Cocielo, Felipe Castanhari, Pathy dos Reis, Cellbit, Polado, Cauê Moura e Gabi Lopes. Juntos, eles somam mais de 57 milhões de seguidores e 5,3 bilhões de visualizações em suas redes sociais.

Com seis indicações ao Oscar, o drama "Manchester à beira-mar" conta a história de Lee Chandler, interpretado por Casey Affleck, que precisa voltar à sua cidade natal para tomar conta do sobrinho, após o pai do adolescente, seu irmão, falecer. O retorno leva Lee a enfrentar as razões que o fizeram ir embora e deixar sua família para trás, anos antes.

O longa se tornou o primeiro filme produzido por um serviço de streaming, a Amazon, a concorrer à categoria de melhor filme do Oscar. Dentre as indicações, o filme também concorre à Melhor Roteiro Original e Melhor Direção.

O filme "A Grande Muralha", com Matt Damon, e a animação "Bugigangue no Espaço" também estreiam nesta quinta-feira, na capital amazonense. O último filme de Hugh Jackman interpretando o Wolverine, "Logan", também será exibido em Manaus, na quarta-feira (1º), em pré-estreia.

O Cinema de Arte, do Cinépolis Ponta Negra, vai exibir, a partir desta quinta-feira, o drama "Jackie", onde Natalie Portman interpreta Jacqueline Kennedy, viúva do então presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy. O filme recebeu três indicações ao Oscar, incluindo Melhor Atriz.

Além disso, alguns sucessos de bilheteria continuam em cartaz na capital, como: Cinquenta Tons Mais Escutos, A Cura, Minha Mãe é Uma Peça, La La Land - Cantando Estações e O chamado 3.

Manaus não recebe estreia nacional de "Moonlight - Sob a Luz do Luar"

Indicado a 8 categorias do Oscar, incluindo melhor filme, "Moonlight - Sob a Luz do Luar" estreia nacionalmente nesta quinta-feira (23), porém, Manaus vai ficar de fora da estreia do drama. A produção independente mostra a jornada de um jovem negro que vive em meio a violência e intolerância. O filme conta a história de Chiron, morador de uma comunidade pobre de Miami, onde ele enfrenta o bullying na infância, passando pela crise de identidade da adolescência e a tentação do universo do crime e das drogas.

Barry Jenkins é o responsável pela direção de 'Moonlight', que é seu filme autobiográfico. A produção independente, de baixo orçamento, recebeu oito indicações ao Oscar deste ano, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator coadjuvante, Melhor Atriz coadjuvante, Roteiro adaptado, dentre outros. O longa é um dos favoritos da noite e ameaça o reinado de "La La Land", que recebeu 14 indicações.

Produção independente recebeu oito indicações ao Oscar. Foto: Divulgação