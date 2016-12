'Invasão Zumbi' traz horror, ação e drama familiar na estreia desta quinta-feira

Filme sul-coreano aposta em dramas familiares para misturar o terror com drama e ação. Foto: Divulgação

Manaus - Explorando mais um lado do mundo pós-apocalíptico dominado por zumbis, a estreia desta quinta-feira (29), nos cinemas da capital amazonense, traz o filme sul-coreano 'Invasão Zumbi', que já levou mais de 10 milhões de pessoas aos cinemas em seu país de origem.

Na história, como já foi visto em outros filmes, um vírus que transforma as pessoas em zumbi se espalha e deixa a Coreia do Sul em estado de emergência. Em 'Invasão Zumbi', o diretor aposta em dramas familiares para misturar o terror com drama e ação.

Assista o trailer:

Um grupo de pessoas embarca em um trem e, por ter pessoas infectadas em alguns vagões, eles são obrigados a seguir direto para Busan, cidade que aparentemente ainda não foi atingida pelo vírus. Entre os passageiros do trem, estão um pai que só pensa em trabalha e vai levar a filha para visitar a mãe, um casal em que a mulher etá grávida e um time escolar de beisebol, onde todos precisam lutar pela sobrevivência.

Além do terror, a comédia nacional 'Minha Mãe é Uma Peça 2' continua em cartaz nos cinemas de Manaus. O filme, que estreou na semana passada, teve a segunda melhor estreia do cinema nacional em 2016. Ele atraiu mais de 700 mil pessoas aos cinemas no primeiro fim de semana em cartaz. O primeiro filme da história estreou no ano de 2013 e vendeu 413 mil ingressos em seus primeiros dias em cartaz.

Também seguem em cartaz filmes como Sing - Quem Canta Seus Males Espanta, Rogue One - Uma História Star Wars, Animais Fantásticos e Onde Habitam, e outros.

Invasão Zumbi (Ação)

Em um trem de alta velocidade com destino à cidade de Busan, um vírus que transforma as pessoas em zumbis, se espalha. A cidade conseguiu com sucesso se defender da epidemia, mas agora eles devem lutar pelas suas sobrevivências.

Minha Mãe É Uma Peça 2 (Comédia)

Veja o trailer de 'Minha Mãe é Uma Peça 2':

Rogue One - Uma História Star Wars (Aventura)

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta (Animação)

Sully - O Herói do Rio Hudson (Drama)

Cena de Sully, trama que retrata história real de acidente aérea nos EUA. Foto: Divulgação

Anjos da Noite - Guerra de Sangue (Ação)

Animais Fantásticos e Onde Habitam (Aventura)

O protagonista do primeiro filme da franquia derivada de Harry Potter é o vencedor do Oscar, Eddie Redmayne. Foto: Divulgação

O Vendedor de Sonhos (Drama)

As Aventuras de Robinson Crusoé (Animação)

Cinema de Arte - Belos Sonhos (Drama)

