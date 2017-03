Manaus recebe Semana da Língua Alemã no mês de abril

A comédia ‘A Sala de Aula Voadora’ será exibida na quinta-feira. Foto: Divulgação

Manaus – A partir da próxima terça-feira (4), a partir das 18h30 e com entrada gratuita, o Teatro Gebes Medeiros recebe a edição de 2017 da Semana da Língua Alemã. O evento é realizado no Brasil pelas embaixadas da República Federal da Alemanha, da Confederação Suíça, da República da Áustria, do Reino da Bélgica e do Grão-Ducado de Luxemburgo, sediadas em Brasília, e acontece a partir do dia 31 de março, em 12 estados diferentes, além do Amazonas: Pará, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A semana começa com a exibição do filme suíço ‘Um Sino Para o Pequeno Urs’. De 2015 e dirigido por Xavier Koller, o filme narra as aventuras do pequeno Urs no povoado de Guarda, nas montanhas da Suíça. Todos os anos, em 1° de março, as crianças de Guarda percorrem as ruas tocando sinos para espantar o inverno e dar as boas-vindas à primavera. O sino de Urs é pequeno, e ele é mandado para o final da fila das crianças. Escondido de todos, o menino corre para as montanhas atrás de um sino maior para celebrar a primavera.

Na quarta-feira (5), é a vez do filme ‘Stefan Zweig – Adeus Europa’. Co-produzido entre Alemanha, Áustria e França e dirigido por Maria Schrader, a produção narra a vida do escritor austríaco Stefan Zweig no exílio. Tendo previsto a queda da Europa, Zweig se desespera quando descobre que o continente está se degradando rapidamente. O filme foi selecionado como representante da Áustria ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2017.

Na quinta-feira (6), é a vez da comédia ‘A Sala de Aula Voadora’, de 2003. A produção alemã, dirigida por Tomy Wigand, conta a história de Jonathan, um garoto de 12 anos que vai para o internato da Escola de São Tomás, na cidade de Leipzig. Lá, faz amizade com um grupo de meninos aventureiros, e decidem descobrir o mistério por trás do desaparecimento de um escritor.

A semana encerra na sexta-feira (7), com uma aula experimental de alemão conduzida pelos professores Hans Grubinger, Jörg Ohly e Duno Gerber, do Centro Suíço de Manaus, vinculado ao Consulado Honorário da Suíça na capital amazonense.