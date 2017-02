Manauscult e Ancine divulgam resultado final do Edital de Audiovisual

Resultado foi publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (3). Foto: Divulgação

Manaus - O resultado final do Concurso Prêmio Manaus de Audiovisual, na categoria Curta-Metragem/Documentário, foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira (3). Dos 14 projetos inscritos, a proposta selecionada para receber o prêmio de R$ 100 mil foi o documentário “Declare Seu Amor Delivery”, da produtora Formiga de Fogo Filmes Eireli.

O resultado final do edital encontra-se na edição 4059 do DOM, e também está disponível para acesso no site da Manauscult, por meio deste link.

O concurso é promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), com recursos do Fundo Setorial de Audiovisual (FSA), da Agência Nacional de Cinema (Ancine).

A vaga é remanescente do Edital de Audiovisual Nº 002/2016, de 29 de junho de 2016. O edital complementar foi publicado em 25 de novembro de 2016.

Entre os projetos inscritos, nove foram inabilitados pela comissão técnica na primeira fase de seleção e cinco foram avaliados na etapa final do processo.

Sendo assim, conforme definido no certame, os projetos "Dasilva Daselva", "Minha Mãe", "Rock e Tucumã" e "Rastros" foram classificados respectivamente como suplentes da proposta vencedora.