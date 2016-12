Morre a atriz Debbie Reynolds, mãe de Carrie Fisher, um dia após a filha

Debbie Reynolds era mãe de Carrie Fisher, conhecida por seu papel como Princesa Leia, que faleceu na última terça-feira após um infarto. Foto: AP

A intérprete de 'Cantando na Chuva', a atriz norte-americana Debbie Reynolds, de 84 anos, morreu nesta quarta-feira (28), um dia após o falecimento de sua filha, a também atriz Carrie Fisher, conhecida por seu papel como Princesa Leia, em Star Wars. Reynolds foi uma das principais estrelas dos musicais de Hollywood nos anos 1950 e 1960.

O filho de Debbie Reynolds confirmou o falecimento da atriz, que estava organizando a celebração do funeral de Carrie Fisher, falecida na última terça-feira, aos 60 anos, depois de sofrer um infarto em um avião.

“Agora ela está com Carrie e nós todos estamos sofrendo", disse Todd Fisher, do Cedars-Sinai Medical Center, para onde Debbie foi levada, segundo a Associated Press. Segundo a agência, o filho de Debbie disse ainda que o estresse da morte de Carrie 'foi demais' para a mãe dele.

Segundo informou um porta-voz dos serviços de emergência, os paramédicos responderam a um pedido de ajuda médica na casa de Todd Fisher, filho de Reynolds, em Beverly Hills. Os médicos avaliam que a atriz sofreu um possível acidente cerebrovascular, segundo apontou o portal norte-americano TMZ.

Reynolds cativou o público pela primeira vez em 1952 com Cantando na Chuva. Ela também protagonizou outros filmes como A inconquistável Molly (1964), pelo qual foi indicada ao Oscar. Em sua autobiografia, detalhou os altos e baixos de uma vida familiar e uma carreira forjada no glamour da Idade de Ouro de Hollywood.

Morte da filha

A atriz Carrie Fisher, mais conhecida por seu papel como Princesa Leia nos filmes de Star Wars, morreu aos 60 anos em Los Angeles, nos Estados Unidos. Fisher sofreu um ataque cardíaco durante um voo na última sexta-feira, 23, enquanto viajava de Londres, na Inglaterra, a Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela foi levada por paramédicos para um hospital após o avião pousar no aeroporto LAX.

A atriz repetiu sua atuação como Leia recentemente em Star Wars: O Despertar da Força (2015), e deve aparecer no oitavo episódio da série, ainda sem nome oficial, com estreia prevista no Brasil para 15 de dezembro de 2017.