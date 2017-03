Mostra de Documentários e Curtas começa hoje, no Teatro Gebes Medeiros

O terceiro filme da mostra é ‘A Lenda do Jazz’, na quarta-feira. Foto: Divulgação

Manaus – De hoje (27) até sexta-feira (31), a partir das 18h30, o Teatro Gebes Medeiros (Avenida Eduardo Ribeiro, Ideal Clube, Centro) apresenta a mostra de documentários e curtas Americana.doc, com entrada gratuita.

A iniciativa, administrada pela School of Cinematic Arts da Universidade do Sul da Califórnia, oferece uma seleção de produções independentes dos Estados Unidos realizadas entre os anos de 2012 e 2015.

A mostra reúne documentários premiados que retratam assuntos como a diversidade, a família, religião e artes, junto de temas que fazem parte do cotidiano, mostrando a importância do gênero documentário como catalisador de mudanças.

Programação

O primeiro filme da mostra, na segunda-feira (27), é ‘À Prova de Balas’. Dirigido por Michael Barnell, o documentário conta a história de um grupo de pessoas com deficiências variadas que participa de uma ambiciosa produção cinematográfica independente, fruto dos ideais de dois irmãos colocados em prática em um projeto de cinema inclusivo realizado anualmente em Hollywood. Indicado para maiores de 10 anos.

Amanhã (28), é a vez de ‘Mentira Branca’, que traz um debate sobre família e identidade. De 2014 e dirigido por Lacey Schwartz, o filme conta a história da autora, que cresceu em uma típica família judia de Nova York, até que descobre que seu pai biológico é, na verdade, um homem negro com quem sua mãe teve um caso, trazendo à baila perguntas como “o que determina a nossa identidade é a nossa família de origem ou a família que nos cria?”. Indicado para maiores de 10 anos.

O terceiro filme da mostra é ‘A Lenda do Jazz’, na quarta-feira (29). Com direção de Al Hicks, o filme narra a trajetória de Justin Kauflin, um pianista prodígio cego de 23 anos, e a sua relação com a lenda do jazz Clark Terry. O longa foi filmado durante cinco anos por Hicks, outro ex-aluno de Terry. Indicado para maiores de 10 anos.

Quinta-feira (30) é a vez de ‘Prop 8: Casamento Gay em Julgamento’. Dirigido por Ben Cotner e Ryan White, o filme conta a trajetória de um dos principais processos pelos direitos civis nos Estados Unidos, responsável por derrubar a emenda constitucional que bania o casamento homossexual na Califórnia, levando o caso, mais tarde, para a Suprema Corte norte-americana. Indicado para maiores de 12 anos.

E, para fechar a semana, o filme da sexta-feira (31) é ‘História da Memória e da Música’. O documentário de 2014, dirigido por Michael Rossato-Bennett, acompanha o assistente social Dan Cohen, fundador da organização sem fins lucrativos Música e Memória, em sua luta contra um sistema de saúde obsoleto para demonstrar o poder da música no combate à perda de memória e na recuperação de um sentido próprio para a vida daqueles que sofrem com isso. O filme ainda traz entrevistas com especialistas, como o neurologista Oliver Sacks e o músico Bobby McFerrin. Indicado para todas as idades.