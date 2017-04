Novo filme dos 'Smurfs' e 'A Cabana' são as estreias desta quinta, em Manaus

“Os Smurfs e a Vila Perdida” traz novas aventuras dos pequeninos seres azuis. Foto: Divulgação

Manaus - Com mensagem sobre fé e superação, o filme “A Cabana”, drama baseado no best-seller mundial de Willian P. Young, tem estreia marcada para esta quinta-feira (6), nos cinemas de Manaus. Além do drama, a animação 'Os Smurfs e a Vila Perdida' e a comédia 'Despedida em Grande Estilo' também estreiam nos cinemas da capital nesta quinta.

Em 'A Cabana', Mackenzie Philip vive momentos traumáticos após encontrar o corpo de sua filha, que desapareceu durante um passeio, ser encontrado em uma cabana abandonada. Anos depois, ele decide retornar ao lugar em busca de respostas, e encontra aliados que lhe ensinam lições de vida. O drama é estrelado por Sam Worthington, um dos protagonistas do filme 'Avatar’ e Octavia Spencer, ganhadora do Oscar de melhor atriz coadjuvante, além de contar com a participação da brasileira Alice Braga.

Confira o trailer:

No novo filme dos 'Smurfs', intitulado “Os Smurfs e a Vila Perdida”, a personagem Smurfette, que no Brasil é dublada pela cantora Ivete Sangalo, encontra um mapa que a levará a uma floresta encantada, que esconde o maior segredo da história dos Smurfs. Nesta floresta, o grupo passará por diversas aventuras e voltará a enfrentar o vilão Gargamel.

Além disso, também com estreia marcada para esta quinta-feira, os atores Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin protagonizam a comédia “Despedida em Grande Estilo”. O longa conta a história de três velhos amigos que passam por problemas financeiros relacionados a aposentadoria e que, para não decepcionar suas famílias, decidem assaltar um banco.

A capital amazonense receberá, também, a pré-estreia do filme “Velozes e Furiosos 8”, no dia 12. Desta vez, Brian (Paul Walker) e Mia (Jordana Brewster) buscam ter uma vida normal e sem adrenalina quando uma mulher misteriosa faz com que Dom (Vin Diesel) volte ao mundo do crime.

Continuam em cartaz nos cinemas manauaras sucessos como a aguardada adaptação do romance “A Bela e a Fera”, que estreou no dia 16 de março, o filme “Power Rangers”, continuação do clássico dos anos 90. O suspense Fragmentado também continua em exibição, assim como os filmes “O Poderoso Chefinho”, “A Vigilante do Amanhã” e “Logan”.