Ação social oferece atendimento médico gratuito para haitianos e dominicanos, em Manaus

Manaus - Dezenas de haitianos e dominicanos, entre crianças e adultos, receberam atendimento médico gratuito, na tarde desta quarta-feira (8), próximo a uma comunidade onde moram os estrangeiros, na Rua D8, da comunidade Águas Claras, no Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. A atividade foi denominada “Ação Compaixão”, organizada pela Igreja Adventista do 7° Dia.

Voluntários realizaram testes de glicemia, aferição de pressão, consultas com nutricionista, educador físico e pedagoga. Os profissionais distribuíram kits de higiene bucal e as crianças tiveram tarde de lazer com jogos, brinquedos, além de momentos com gincanas.

De acordo com a coordenadora da ação, Euciany Saraiva, 30, a iniciativa é independente de religião e está focada no social, já que muitos haitianos têm dificuldade em conseguir atendimento médico básico, muitas vezes, por falta de conhecimento da língua.

“Às vezes, até pelo desconhecimento mesmo, eles são muito desasistidos e queremos poder contribuir nem que seja durante uma tarde”, afirmou Euciany, acrescentando que a ação deve ser realizada, futuramente, em outros locais.

Para o dominicano, Dukenson Altidor, 27, a ação é importante para que os estrangeiros, que moram no local, tenham acesso a serviços básicos. “Gostei e tem muita gente da nossa gente que precisa muito”, afirmou o estrangeiro, que atualmente trabalha com vendas e mora há quase dois anos em Manaus.