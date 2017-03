Amantes de carros antigos realizam encontro no Shopping Ponta Negra

Segundo o organizador do evento, expectativa é de receber cerca de 50 veículos, entre eles, Fusca, Opala e Maverik. Evento será realizado neste domingo, de 18h às 21h

Evento reunirá veículos como Fusca, Opala e Maverik. Foto: Divulgação

Manaus - O Shopping Ponta Negra irá sediar, neste domingo (26), um encontro de admiradores de carros antigos. Segundo o organizador do evento, Tiago Silva, a expectativa é a de receber cerca de 50 veículos, entre eles, Fusca, Opala e Maverik.

O encontro será realizado das 18h às 21h, no estacionamento externo (atrás do shopping), localizado no G1, e a entrada é gratuita.

“É uma oportunidade para os apaixonados por quatro rodas encontrar raridades, conversar com colecionadores e ajudar a preservar a história de carros antigos na cidade”, destaca.

O evento é organizado pelos Fusca Clube de Manaus, Clube dos Carros Antigos do Amazonas, Opala Clube Manaus, Quadrados AM e contará com a participação de moto clubes da cidade.