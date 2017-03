Em Manaus, família promove evento para ajudar no tratamento de criança com câncer

A campanha “Juntos pela Duda” será realizada no próximo sábado, no Instituto Adventista de Manaus, com programação musical e venda de lanches, CDs e camisetas

Rebeca Eduarda foi diagnosticada com câncer nos ossos em julho do ano passado. Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - Será realizada, no próximo sábado (01), a campanha “Juntos pela Duda”, que tem como objetivo arrecadar dinheiro para custear o tratamento de Rebeca Eduarda, 7, diagnosticada com câncer nos ossos em julho do ano passado. O evento contará com a venda de lanches, CDs e camisetas, no Instituto Adventista de Manaus, bairro Cachoeirinha, zona sul, a partir das 19h. O ingresso vai custar R$ 10.

Segundo Kelly Rodrigues, 23, tia de Eduarda, a campanha servirá para ajudar a mãe da criança com custos essenciais para a melhora da criança, já que ela não recebe benefícios. Segundo Kelly, o tratamento será realizado no Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon). “Ela precisa muito de ajuda porque minha mãe não trabalha, e ela não tá recebendo benefício nenhum, só de doações”, disse.

De acordo com Paulo Santos, 33, um dos colaboradores do evento, todo o dinheiro arrecadado será para auxiliar a família durante o tratamento. “A família precisa desse dinheiro pra se manter porque foi necessário deixar o emprego pra ajudar em casa e levar a criança aos lugares”, afirmou Paulo.

A família, com o apoio de alguns corais da capital, realizará uma programação musical com a venda de lanches, CDs e camisetas. O ingresso custa R$ 10 e o evento será realizado no Instituto Adventista de Manaus, localizado no bairro Cachoeirinha, zona sul, a partir das 19h.