Em Manaus, loja colaborativa abre espaço a produtos criados por artesões locais

Manaus - Seguindo os passos das lojas colaborativas Endossa (SP) e Jogo de Nós (AM), a Garagem Artigos e Comunicação (Avenida J, 296, Alvorada) abre suas portas, neste domingo (5), para dar espaço a produtos criados por artesãos locais. A inauguração contará com pocket shows, grafite de Flávio Tial e exposição de artes do coletivo Oh Manas.

Segundo Camila Araújo, que idealizou o espaço, juntamente com Paulo Rocha e Tadeu Braga, havia a necessidade de que profissionais que trabalham com artes tenham, cada vez mais, espaços para comercializar suas criações. “Então, pegamos parte da Garagem, que já existia, no mercado de comunicação visual, e destinamos aos artistas”, explica.

Para fazer parte da loja, o interessado pode alugar um espaço pelo valor de R$ 50 ao mês e deixar seus produtos expostos. “Aí, todo final de mês, emitimos um relatório com os produtos que foram vendidos, bem como os valores arrecados”, explica Camila.

Ela ressalta, também, que nenhum produto sofre mudança de valor. “Não adicionamos um percentual em cima das vendas, pois entendemos que o valor bruto deve ser do artista. Se ele quiser vender um quadro por R$ 50, ele vai custar R$ 50. Não pretendemos colocar porcentagem nesse valor. Eles já pagam o aluguel do espaço”, comenta.

Além disso, toda a identidade visual do espaço é desenvolvida em parceria com artistas. “Ele que decide quais cores vão ser usadas e como será a disposição dos artigos”.

E quem participar da festa de inauguração, neste domingo, terá uma promoção. “Ao adquirir qualquer produto de R$ 20 ou acima desse valor, ganhará uma caricatura do Romahs, que fará tudo na hora”, adianta Camila.

Entre as marcas que já estão confirmadas na Garagem, estão Arte da Dúvida (peças em macramê), Maria Joana (vestuário alternativo), Mãe Lua (peças sustentáveis), Índia Preguiçosa (peças rústicas) e Mimos da Onça (papelaria artesanal). Mais informações por meio do (92) 99472-0525 ou no Instagram (@garagem598).