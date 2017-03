Em Manaus, Semana Impact Women promove debates até domingo

Os eventos acontecerão no Local Hostel, no Centro; e Impact Hub Manaus, no V8

Os encontros vão tratar da temática mulher e os desafios no dia a dia. Foto: Divulgação

Manaus – Até domingo (26), o Impact Hub Manaus promove a Semana Impact Women. A programação especial para todos os gêneros começa nesta segunda-feira (20), com a sétima edição do FuckUp Nights, em parceria com o Local Hostel Manaus (Rua Dona Libânia, 215, Centro), onde acontece o encontro. A inscrição custa R$ 10, por pessoa.

Neste mês, o evento contará histórias de fracassos femininos e contará Rute Ferreira, da Terra Consultoria Ambiental; Edlen Lindoso e Andreza Mattos, da Co-Incentivo; e Olinda Marinho, da Marinho Comércio Exterior. As convidadas vão compartilhar experiências profissionais em, aproximadamente, 10 minutos.

“Com encontros leves, vamos tratar da temática mulher, mas isso não significa que somente mulher deve estar presente. Muito pelo contrário, queremos e buscamos uma sociedade mais igualitária, temos todos que fazer parte da transformação”, afirma Juliana Teles, co-fundadora do Impact Hub. “Vamos falar de empreendedorismo social de base liderado por mulheres, mercado de trabalho, com exemplos de mulheres que ocupam cargos ‘de homem’, como é dito por aí”.

Na terça-feira (21), será a vez do HubTalks – Lideranças Comunitárias femininas, a partir das 19h, no Impact Hub Manaus(Avenida Efigênio Salles, 1.299, Aleixo), com acesso gratuito. O bate-papo será sobre ‘Mulheres como Lideranças Comunitárias’, com Elaine Elamid (Ler para Crescer), Giselle Mascarenhas (TransformAção), Neia Lucena (Litro de Luz), Elen Desidério (doAção) e Lucinez Batista (Projeto Bom Viver), para falar dos projetos que desempenham em comunidades e compartilhar desafios.

Na quarta-feira (22), às 19h, no Impact Hub Manaus, a equipe da Singulari Consultoria traz o tema ‘A mulher no mercado de trabalho’ para o encontro que tem objetivo de discutir temas relacionados à gestão de pessoas e desenvolvimento organizacional. O acesso é gratuito.

Em parceria com a Cunhantã Digital, a roda de conversa na quinta-feira (23) traz o tema ‘Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser’. O bate-papo está marcado para começar às 19h e a entrada é gratuita.

A ocasião contará com mulheres de diferentes áreas cargos e posições sobre quais os maiores desafios na carreira e as situações que precisam enfrentar no dia a dia. Entre elas Maria Leite, engenheira mecânica na Fogás; Tanara Lauschner, engenheira elétrica na Cunhatã Digital;Ana terra, vocalista da banda Overload; e Mariana Tonin, psicóloga especialista em questões de gêneros.

Já a sexta-feira (24), de 19h às 20h, o no Impact Hub Manaus sediará o Encontro de Mulheres Inspiradoras, com acesso gratuito. O objetivo é compartilhar experiências e projetos de mulheres reconhecidas na cidade por meio das redes sociais.

No sábado (25), a pedida será o Comunicação em Chamas, do movimento RPManaus, com especial 'Feito Por Elas', onde representantes femininas da comunicação em Manaus irão debater sobre temas atuais e problemáticas ainda permanentes no espaço de trabalho da mulher. O evento será no Impact Hub Manaus, de 14h às 16h, e a entrada será um quilo de alimento não perecível.

Para encerrar a programação, no domingo (26), tem o ‘Maria Vem com as Outras’, em parceria com Coincentivo. De 9h às 21h, acontecerão várias atividades no Impact Hub Manaus, com acesso gratuito.

Mais informações podem ser obtidas por meio dos contatos manaus@impacthub.net ou (92) 3236-0658, 99192-5938 e 98112-2861.