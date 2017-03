‘Maria vem com as outras’ reúne cultura, arte e música neste domingo

A programação iniciará às 9h e vai até 21h. Foto: Divulgação

Manaus - Neste domingo (26), acontecerá a primeira edição da ‘Maria vem com as outras’, festividade em exaltação à mulher amazonense que busca fomentar a cultura, a arte e a música. Realizado pelo Impact Hub Manaus, em parceria com a Co.Incentivo, o evento terá intervenções, exibição de filmes, rodas de conversa e shows liderados por mulheres.

“Acreditamos que falar de causas não precisa ser enfadonho, por isso, pensamos nessa festividade para falar de feminismo de uma forma descontraída. Vamos contar com vários debates importantes para exaltar a mulher que tem feito acontecer na cidade”, comenta Andreza Mattos, da Co.Incentivo, organizadora do evento.

A programação iniciará às 9h e vai até 21h. Para começar, haverá um aulão de yoga comandado pela professora Jayma Dy. Em seguida, na sala de cinema, haverá exibição de filmes – sessões de 9h30 até 16h30 – que mostram o protagonismo das mulheres como ‘Pocahontas’, ‘Mulan’, ‘Que horas ela volta’, ‘Dream girls’, ‘Histórias cruzadas’ e ‘How to be single’.

As intervenções começarão às 10h. Haverá Flash Day com a Jay Tattoo, do Ateliê da Tatuagem; exposição fotográfica ‘Nua&Crua’ da fotógrafa Lídia Moura, que captura, de forma delicada, momentos de simplicidade e puro feminismo; Body Painting; intervenção fotográfica ‘As caras de Maria’, que registrará, durante todo o evento, mulheres em momentos espontâneos e de descontração; intervenção ‘Cartas para Maria’, na qual as participantes escreverão mensagens de empoderamento, que serão distribuídas no evento.

A partir das 10h, também terá início as rodas de conversa com os temas ‘Desapego emocional’, no qual a personal organizer Marthinha Sol falará da relação entre as questões comportamentais da mulher e o consumo; ‘Sexualidade’, com Samanta Afonso Sombra, proprietária do Madame Nyx, que falará sobre tabus relacionados à sexualidade; ‘Homem do lar’ por Daniel Soares, do blog ‘Crônicas de um pai solteiro’. O Instituto Mana comandará a exibição do documentário ‘Quem matou Eloá’ e uma roda de conversa sobre o tema ‘Violência contra a mulher’.

A arquiteta e maquiadora Daniela Arbex terá um espaço de beleza, que funcionará a partir das 13h, com quick make-up no valor de R$ 10.

O evento também será ponto de arrecadação de bolsas com itens de higiene pessoal, que serão doados para mulheres em situação de vulnerabilidade, ação do projeto ‘Bolsa das manas’, em parceria com a Escola de Você.

Gastronomia e música

O ‘Maria vem com as outras’ vai contar como uma minipraça de alimentação com barracas de comidinhas da Laricalicious, Salada Mix, FoodTruck do Guloso, Supremo Brownie, Tenda de tapioca e comidas regionais feitas por indígenas. No bar, serão comercializados água, refrigerante, cerveja, caipirinhas e catuabas.

A programação musical vai começar às 17h. As atrações são o DJ Vini Feder, Maracatu Pedra Encantada, Dibob da Silva, Caminha Trio e As Amazonas, banda formada exclusivamente por mulheres.

As Amazonas são Daniela Blois, Márcia Caminha, Pâmela do Valle e Suzana Cláudia (vocais); Fúlvia Gomes (violão); Júlia Linhares, Kerolayne Kemblin, Érika Tahiane e Renatinha (percussão). As artistas participam de grupos de maracatu, bandas ou têm carreira solo e, a convite do evento, se uniram pela música e por uma causa maior.

“Atuamos numa área predominantemente masculina. A criação da banda é, também, uma forma de se empoderar como mulher, de mostrar a beleza artística feminina e de desenvolvimento musical”, comenta Érika Tahiane percussionista e produtora do grupo.

No repertório do show, uma homenagem as grandes cantoras, intérpretes e compositoras da Música Popular Brasileira, entre elas Rita Lee, Elza Soares, Maria Bethânia, Gal Costa, Mart’nália, Vanessa da Mata, Angela Ro Ro, Dona Onetti e Elis Regina.

A apresentação d’As Amazonas contará com a performance da etno drag Uyra Sodoma. Já o Studio Möbios fará uma apresentação de Pole Dance com coreografias embaladas pelo som da banda.

O ‘Maria vem com as outras’ vai liberar a entrada masculina durante uma hora. A programação será gratuita até às 17h. Após esse horário será cobrado couvert artístico de R$ 10 (por pessoa), mas os homens terão entrada liberada até às 18h, além de shots de cachaça para os 50 primeiros.

Segundo a organização, essa foi uma forma de criticar a prática de entrada e bebida liberada para mulheres tão comuns nas festas e uma maneira divertida de atrair homens para o evento.