Em Manaus, olheiro busca jovens talentos para palcos, telas e passarelas 

‘O Grande Descobridor Hesler Olson’, evento que percorre o Brasil, por meio da Liga de Talentos (LDT), chega a Manaus no dia 8 de abril

A seleção terá a participação da atriz Livia Inhudes. Foto: Divulgação

Manaus - ‘O Grande Descobridor Hesler Olson’, evento que percorre o Brasil, por meio da Liga de Talentos (LDT), chega a Manaus, junto com a atriz Livia Inhudes, para descobrir jovens talentos para as passarelas, telas e palcos. Livia é a atração convidada pelo fotógrafo e olheiro que dá nome à iniciativa, que acontece dia 8 de abril, das 14h às 16h, no Comfort Hotel (Avenida Mandi, 263, Distrito Industrial).

A seleção é indicada para pessoas de 8 a 28 anos. Todos os detalhes para que os candidatos estejam aptos a serem submetidos à seleção estão na fanpage facebook.com/ligadetalentos.

Os candidatos que obtiverem êxito na seletiva, ficam aptos a assinar um contrato de agenciamento e assessoria.