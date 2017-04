Pais de autistas enfrentam desafios no cotidiano  

Estudos mostram que pessoas com Transtornos do Espectro Autista podem se destacar em habilidades visuais, música, arte e matemática. Foto: Divulgação

Manaus - Criado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o Dia Mundial da Conscientização sobre Autismo, comemorado no dia 2 de abril, tem o objetivo de sensibilizar a população a respeito do assunto. Segundo dados da ONU, uma em cada 68 crianças em todo o mundo apresenta o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Em Manaus, pais de crianças autistas relatam as principais dificuldades enfrentadas por eles e pelos filhos.

A vendedora Dulcimar Pereira, 39, conta que teve dúvidas sobre o que fazer ao descobrir que seu filho Nicolas Pereira, 4, era autista. “Para mim é tudo novo, eu me sinto perdida ainda e a escola era a maior dificuldade. Não sabia qual era a escola certa para o meu filho. Neste quesito, as professoras do meu filho me ajudaram a ter uma orientação”, disse Dulcimar.

A dona de casa Cristiane Pimentel, 40, mãe de Frankison Pimentel, de 13 anos, disse que as maiores dificuldades encontradas na cidade são relacionadas à acessibilidade. “A minha maior dificuldade é o transporte, às vezes, nós vamos a algum lugar e tenho que pegar ônibus e nem toda vez eu encontro pessoas com a sensibilidade para me ajudar, a acessibilidade é um grande problema”, revela.

Cristiane Pimentel afirma, ainda, que possui dificuldades em encontrar instituições de ensino qualificadas na capital. “Os institutos que eu levo meu filho são longe de casa, por enquanto, eu o levo para fazer atividades só nas sextas-feiras. Ele estudou em uma escola regular, em 2014, mas não foi bom, pois a escola não tinha estrutura e nem pessoas preparadas para receber crianças com a neurologia dele”, comentou.

A representante do Instituto Autismo no Amazonas, uma instituição que realiza o tratamento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista de forma gratuita, Elizabeth Souza,43, afirma que no Amazonas ainda não há dados que comprovem o número real de autistas no Estado. “No nosso Estado ainda não existem números reais de quantos autistas existem. No nosso instituto atendemos 40 crianças e temos mais de 100 pessoas na fila de espera”, afirma.

Programações

Na semana que marca o Dia Mundial da Conscientização sobre Autismo, serão realizados vários eventos de sensibilização da população manauara sobre o assunto.

O dia 2 de abril será destinado à Pedalada da Inclusão, um projeto da Prefeitura Municipal de Manaus que levará a população atendimento jurídico, aulas de zumba e vendas de camisetas das entidades sociais. O evento será realizado a partir das 8h, no Calçadão da Ponta Negra, na zona oeste da cidade.

Na segunda-feira (3), a Assembleia Legislativa do Amazonas fará uma sessão especial em homenagem ao Dia do Autismo. Além disso, no dia 4, ocorrerá uma panfletagem na Avenida Djalma Batista, das 17h às 19h.

No sábado (8), o Instituto Autismo no Amazonas promove a Feijoada Beneficente, no Clube Municipal de Manaus, na Avenida Torquato Tapajós, zona norte da cidade, a partir das 8h.

Já a Ordem dos Advogados do Brasil secccional Amazonas (OAB-AM) realizará palestras sobre conscientização, na próxima segunda-feira (10), no auditório da entidade, localizado na Avenida Umberto Calderaro Filho, zona centro-sul de Manaus.