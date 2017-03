Redes sociais ‘arquitetando’ para a  nova geração

O grupo já planeja nova edição de concurso para jovens talentos. Foto: Divulgação

Manaus - Arquitetura e design de interiores são profissões que se complementam. Assim, nada mais justo que andarem juntas em busca de movimentar o mercado. Por isso, o grupo Mosaico promove atividades voltadas para alunos e recém-formados nessas áreas e, agora, pretende aproximar as profissões, através das redes sociais.

“A ideia é ajudar quem está entrando no mercado a chegar com o pé direito”, conta a designer de interiores Fabiana Brandão. “Nós somos muito órfãos de eventos como palestras, feiras e afins. São coisas que tentamos fazer, mas não temos abertura suficiente nas faculdades locais, por isso, agora, vamos investir mais nas redes sociais”, conta.

A iniciativa já acontece no site oficial — http://mosaicoficial.com.br — e no Facebook — facebook.com/Mosaicoficial —, mas, em breve, eles passarão a explorar uma nova plataforma: o YouTube.

“Vamos ter um canal no YouTube e postar vídeos com dicas variadas, esclarecendo dúvidas e, com isso, movimentar as redes sociais, atraindo pessoas interessadas na área. Isso deve começar já na semana que vem”, afirma Fabiana.

De acordo com ela, a ideia é criar oportunidades a partir da quebra de alguns tabus. “Nós queremos conscientizar as pessoas sobre a profissão. Muitos alunos acabam indo para vendas ou deixam a área porque não encontram espaço”, explica a designer. “Precisamos desmistificar aquela ideia de que o trabalho é caro e mostrar para as pessoas que o profissional é necessário. Além de conscientizar quem está no mercado”, completa.

Concurso de Jovens Talentos

Essa aposta no futuro da área começou, para eles, com um incentivo à nova geração de profissionais. Em dezembro de 2016, o grupo Mosaico lançou o Concurso Cultural Mosaico de Jovens Talentos, que propunha a estudantes e recém-formados criar um projeto de dois ambientes de acordo com temas específicos.

Agora, os projetos finalistas estão em fase de votação popular, através da página do Mosaico, no Facebook. A votação segue até o dia 15 de março, quando os vencedores serão anunciados, durante um evento para convidados.

A resposta, segundo Fabiana Brandão, tem sido tão positiva, que já inspira planos para novas edições. “Já estamos pensando em promover outras edições e até em abrir para os profissionais, já que, dessa vez, priorizamos os estudantes”, adianta a designer. “Estamos na reta final e queremos ajudá-los a entender e conhecer melhor a profissão”, finaliza.