Shopping recebe exposição fotográfica de crianças e adolescentes com deficiência

Exposição também conta com palestras e apresentação musical. Foto: Gabriel Mendes

Manaus - A exposição fotográfica 'Arte sem Preconceito' traz 29 telas de modelos com deficiência que foram inclusos no mercado de trabalho e acontece até 5 de abril, das 10h às 22h, no Manaus Plaza Shopping, na zona centro-sul de Manaus, no 1º piso do estabelecimento ao lado da loja Comepi. A entrada é gratuita.

O evento tem como objetivo promover a troca de experiências e informações sobre a inclusão das crianças e adolescentes com deficiência, incluindo os demais estados do País.

Neste sábado (1º), a Comissão da Criança e Adolescentes por meio da Comissão da Defesa da Pessoa com Deficiência ministra palestras rápidas sobre o tema central de evento, com panfletagem ao público presente.

A programação continua na tarde de domingo (2), com palestras para as mães especiais, a partir das 14h, e logo depois, às 16h, a cantora Nelly Miranda se apresenta no local. No dia 3 de abril, estará disponível a Assessoria jurídica com advogados iniciantes para instruções com quem também tem um ente na família com deficiência para sanar dúvidas diversas, sobre o estatuto vigente.

O penúltimo dia a Comissão de autismo estará presente para sanar dúvida por meio de explicações para o público presente. No dia 5, acontece o encerramento com desfile de todos os modelos com deficiência da agência.

Modelos

Ana Victória Lago nasceu com diagnóstico patológico de microcefalia, foi descoberta há dois meses pela agência. Hoje tem 18 anos recém-completos e é considerada a primeira modelo com microcefalia no mundo.

Para a sua mãe, Viviane Lima, a emoção de ver a evolução de Ana Victória é motivo de orgulho. “Minha filha gosta de dançar e outras atividades, o que mais me deixa realizada é o amadurecimento dela, estimulando a condução neurológica que ela vive diante da inclusão”.

Assim como ela, sua irmã Maria Luiza, 15 anos que tem a mesma patologia, também faz parte do projeto, terá sua foto exposta e irá participar todos os dias da ação além de desfilar no encerramento do evento.

Projeto

Para a gerente de marketing do Manaus Plaza Shopping, Luciana Carvalho, é importante compreender que a inclusão de pessoas com deficiência faz parte do processo de construção de uma sociedade mais justa. “Queremos proporcionar cada vez mais a inclusão de projetos como este e criar oportunidades. Cabe a nós nos unir para realizar a verdadeira inclusão”, disse.

A concepção do projeto é trabalhar a inclusão. “Os ensaios fotográficos e filmagens são feitos com dedicação para extrair a essência de cada criança, mesmo que elas tenham limitações se mostram capazes e lindas diante das lentes”, afirma a diretora do projeto, Creusa Rodrigues.

Desde 2014, a Diretora da BM Model’s, Creusa Rodrigues, desenvolve em Manaus, em parcerias com instituições locais, o trabalho de inclusão de crianças, jovens e adultos, com o objetivo de mostrar na prática com seriedade e responsabilidade como um ser humano com deficiência pode ser inserido em contato com os demais e pode ter a chance de novas experiências de vida.