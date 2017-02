Cidade da Criança abre edital para comércio de alimentos e brinquedos no Carnaval

O edital é para selecionar vendedores para atuarem no período de Carnaval no Parque Cidade da Criança, de 22 a 26 de fevereiro. Foto: Divulgação

Manaus – A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) abriu Edital de Chamamento Público para selecionar vendedores para atuarem no período de Carnaval no Parque Cidade da Criança, de 22 a 26 de fevereiro. No total, serão concedidos até dez espaços para comercialização de alimentos, bebidas, além de brinquedos e playground.

Podem concorrer pessoas físicas e jurídicas. Os interessados deverão entregar proposta até o dia 16 de fevereiro, no Protocolo da Manauscult, localizada na Avenida André Araújo, 2767, Aleixo, das 8h às 14h, constando a documentação exigida no edital Nº 002/2017, publicado no Diário Oficial do Município (DOM), do dia 9 de fevereiro e disponível no link http://dom.manaus.am.gov.br.

O edital prevê quatro vagas em boxes para a comercialização de comidas e bebidas como sanduíches, hambúrgueres, salgados, doces, sorvetes, picolés, banana frita, bolos e bebidas não alcoólicas como suco naturais, água mineral e refrigerante; até três carrinhos itinerantes para vendas de brinquedos (souvenir, brinquedos infláveis e balões) e para venda de milho, maçã do amor, algodão doce e doces diversos; e três playground para brinquedos como castelo escorregador inflável, piscina e pula-pula.

Os produtos deverão custar de R$ 1 a R$ 15. As fichas e os valores da proposta comercial constam no edital.

Outras informações serão prestadas aos interessados no horário de 8h às 17h, na sede da Manauscult ou pelo telefone (92) 3215-3120.