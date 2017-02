Culinária amazônica abre inscrições para curso de quatro módulos

Primeiro módulo tem como atrações: Arroz de Pato com Castanha, Pirarucu no Leite de Castanha e torta de cupuaçu, como sobremesa

O conteúdo das aulas terá 16 horas de duração. Foto: Divulgação

Manaus - Quem curte a culinária amazônica, já conhece, arrisca alguns pratos ou quer se aprofundar ainda mais nessa rica diversidade da gastronomia regional tem a oportunidade de aprender um pouco mais no curso Culinária Amazônica, da escola Alquimia Arte Culinária, que está com inscrições abertas para novas turmas, neste mês.

Conhecida internacionalmente pela sua cultura e fauna de peixes saborosos, a região amazônica tem se tornado um laboratório natural para as mais diversas experiências culinárias realizadas por uma legião de chefs.

O conteúdo das aulas, ministradas pelo chef Fernando Souza, será dividido em quatro módulos, com um total de 16 horas de duração. O primeiro tem como atrações: Arroz de Pato com Castanha, Pirarucu no Leite de Castanha e torta de cupuaçu, como sobremesa.

No segundo, o cardápio tem Matrinchã Recheado com Farofa do Uarini e Vinagrete Regional, Pirarucu com Escama de Batata e Purê de Banana Pacovã e Queijo Coalho e Quadradinho de Tapioca com Queijo Coalho. Já o terceiro tem Pirarucu de Casaca, Picadinho de Tambaqui e torta de banana. E no quarto e último módulo, Pescada com Crosta de Castanha e Pirão de Tucupi e Tambaqui no Tucupi.

As inscrições podem ser feitas por telefone (999193-9064, WhatsApp), via e-mail (contato@alquimiaculinaria.com.br) ou pessoalmente, na Alquimia Arte Culinária (Av. Rio Purus 21A, 1º andar, Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças), a partir das 10h.