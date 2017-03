Em Manaus, 'Comida di Buteco' chega a sua 7ª edição

Iniciativa busca eleger o melhor boteco do Amazonas - e depois do Brasil. Foto: Bruno Mazieri

Manaus - Com o tema 'Cereais', o concurso 'Comida di Buteco' chega a sua 7ª edição, em Manaus, a partir do dia 14 de abril. A iniciativa, que busca eleger o melhor boteco do Amazonas - e depois do Brasil -, contará, este ano, com 16 participantes.

Segundo Jefferson Guimarães, coordenador do evento em Manaus, o 'Comida' está sempre em evolução, buscando ideias para cair no gosto nacional. "Queremos mostrar o que o Brasil tem de melhor nesse sentido, que é a culinária. E o Norte é bastante rico quando se trata de gastronomia", comenta.

Ele ressalta que "enquanto houver histórias de vida para serem contadas, o evento existirá". "É muito legal ver a evolução dos bares ao longo desses anos. Ver que, antes do 'Comida', era de um jeito e depois dele é outro. Afinal de contas, o concurso não prioriza somente o petisco em si, mas também a questão da limpeza, do tratamento do cliente e, até mesmo, a temperatura da bebida. Esses são os quesitos que serão julgados por meio de uma cédula, que deverá ser depositada na urna do estabelecimento", explica Guimarães.

Além do público, existem os votos dos jurados, que correspondem a 50%. O júri, este ano, será composto por jornalistas, frequentadores de botecos e técnicos em gastronomia.

Regional

Característico da região, os flutuantes não poderiam ficar de fora. Este ano, estão concorrendo o Abaré Sup & Food e o Flutuante da Tia, sendo este segundo um 'velho conhecido' do evento.

"Antes de fazermos os convites para os botecos participarem do concurso, contamos com muitas indicações feitas pelos frequentadores em nosso site. E tanto o Abaré, quanto o Da Tia, sempre estão sendo indicados. Geralmente, eles são comandados pelos próprios donos e isso é muito bacana, pois conseguimos saber o cotidiano de cada um deles", conta.

Vencedor do 'Comida di Buteco' 2016, o Quiosque Beer está concorrendo ao bi-campeonato com o petisco Canoa de Piracuí de Bodo. Foto: Bruno Mazieri

Cereais

Sobre o tema deste ano, o coordenador revela que a escolha foi feita após um 'estudo'. "Ao longo de todos esses anos, percebemos que o cereal é a base da alimentação. Primeiro porque é fácil de ser encontrado e segundo porque é de baixo custo para os donos. Então, decidimos testar a criatividade de cada um dos concorrentes que vão apresentar pratos com cereais", explica, acrescentando que os petiscos custarão, no máximo, R$ 25,90.

Vencedor do 'Comida di Buteco' 2016, o Quiosque Beer (Dom Pedro) está concorrendo ao bi-campeonato com o petisco Canoa de Piracuí de Bodo. A criação de Alysson Lima, proprietário do local, foi inspirada no meio de transporte mais comum entre os ribeirinhos e conta com um vinagrete de tucumã e molho de milho branco, devidamente acompanhado da pimenta Arubé. Detalhe importante: o prato de argila é confeccionado também por Alysson.

Vale lembrar que Manaus é a primeira cidade do Brasil que revela seus participantes. Além disso, a capital sempre figura os cincos colocados quando o concurso segue para a esfera nacional. O 'Comida di Buteco' encerra suas atividades na cidade no dia 7 de maio.

Os participantes da edição de 2017, na capital, são: Abaré Sup & Food, Bambu Bar, Bar do Boto, Barão Cervejas e Empório, Bate Papo Espetos, Buteco de Minas, Buteco do Parque 10, Buteco Ovelhas Negras, Flutuante da Tia, Galvez Botequim, Mira Flores, O Jangadeiro, Quiosque Beer, Santa Breja, Sr. Garrafas, Taberna 88 e o Tombaqui.