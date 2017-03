Em Manaus, restaurantes celebram hoje o 'Dia do Nhoque da Fortuna'

Restaurantes Cantina La Farruca, Chef Tony e Fiorentina aderiram à celebração da data. Foto: Luigi Anzivino/Wikimedia Commons

Manaus - No dia 29 de cada mês, se comemora o Dia do Nhoque da Fortuna. A tradição, que promete ‘chamar dinheiro’, remonta a uma lenda sobre um santo cristão disfarçado de andarilho. Em Manaus, alguns restaurantes também vão aderir à data e celebrar da melhor forma possível: servindo um bom prato de nhoque.

É o caso, por exemplo, da Cantina La Farruca (Rua Pará, 415, Vieiralves), que, todo dia 29, transforma o nhoque em estrela principal de seu rodízio, acompanhado de um molho especial à bolonhesa.

Já o Chef Tony (Rua Rio Branco, 101, Nossa Sra. das Graças), que serve o prato com as opções de molhos ao sugo e à bolonhesa, vai apostar, hoje, no especial molho branco com brócolis.

Outro bom exemplo é o Restaurante Fiorentina (R. José Paranaguá, 44, Centro) vai sair um pouco da tradição e servir o nhoque como prato principal, nesta quarta-feira. No cardápio, estão as opções de molhos tradicionais para o nhoque ao forno, gratinado.

Se decidir aderir ao espírito do Nhoque da Fortuna, não esqueça que o dinheiro deve ficar guardado até o próximo dia 29.

Origem

A história conta que São Pantaleão perambulava faminto por um vilarejo italiano, em um dia 29 de dezembro. Por isso, ele bateu à porta de uma casa e pediu comida a uma família, que tinha somente uma porção pequena para dividir.

Generosos, eles dividiram o prato, cabendo a cada um sete bolinhas de nhoque. O visitante agradeceu e partiu. Ao recolher os pratos, a família descobriu que, embaixo de cada um deles, havia uma moeda valiosa. A partir daí, todo dia 29, a família servia um prato da receita a quem pedisse, espalhando a tradição de que o ritual traz sucesso financeiro.

Diz a simpatia que basta colocar uma nota ou moeda de qualquer valor debaixo do prato com nhoque. Em seguida, separe, no prato, sete nhoques e coma um a um, fazendo um pedido para cada. Depois, é só saborear a massa.