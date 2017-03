Participante do MasterChef Brasil comanda evento em Manaus

Rodrigo Domingues estará na cidade, neste fim de semana, participando do Chef Urbano, um dos maiores eventos gastronômicos do Norte

Praticante de pescaria, Rodrigo Domingues conta que conhece bastante da culinária amazônica. Foto: Divulgação

Manaus - Popularmente conhecido como ‘Tenente’, Rodrigo Domingues ganhou fama nacional ao participar do reality show ‘MasterChef Brasil’, em 2016. Ele, juntamente com mais três participantes também oriundos da atração (Raquel Novais, Aluísio Nahime e Fernando Bianchi), serão as atrações da primeira edição deste ano do Chef Urbano, evento gastronômico marcado para para este fim de semana, no estacionamento da UniNilton Lins.

“Participar do ‘MasterChef’ foi um experiência bem legal. Tive a oportunidade de conhecer várias pessoas e abriu muitas portas. Antigamente, eu era gerente de compras de um bar, fazendo a aquisição de comida e bebida, mas sempre gostei de ficar na cozinha e, claro, cozinhar. Ele (programa) foi extremamente importante para alavancar essa paixão que já existia pela gastronomia”, conta ‘Tenente’.



E foi justamente por conta do programa que ele abriu, em parceria com os amigos de reality Aluísio Nahime e Fernando Bianchi, o Erva Doce Gastronomia. “Na verdade, a empresa é um serviço de bufê que pode ser levado para a casa de um cliente ou para um salão de festas. Já fizemos evento para 3 mil pessoas, assim como já montamos jantar para um casal. O bufê abrange vários tipos de cardápios e eles se adaptam conforme o gosto do contratante”, explica.



Em paralelo ao bufê, ‘Tenente’ revela que segue com alguns hobbies como, por exemplo, trabalhar com marcenaria e está bastante focado em um prato que é quase uma unanimidade nacional: o churrasco. “Tenho pesquisado bastante sobre os tipos de carne existentes e o churrasco me chama muita atenção. Ele também tem aparecido como um hobby que levo em paralelo ao Erva Doce”.



Norte

Praticante de pescaria, ele conta que conhece bastante da culinária amazônica. “Faço inúmeros pratos com tucunaré. Além disso, tenho jambu plantado na minha casa. Foi presente de uma amiga que estava em Manaus, durante a minha participação no programa, e trouxe para São Paulo. Também gosto bastante do tucupi”, diz.



Para sua participação no Chef Urbano, o master chef adianta que está preparando um cardápio com vários tipos de sanduíches e churrasco com carnes diferenciadas. O evento, que já chegou a reunir 60 mil pessoas em uma edição e acontecerá em três dias — sexta, sábado e domingo —, das 17h às 23h, contará com um palco para aula show e outro para música, além de 29 barracas, cinco food trucks e oito food bikes. As iguarias custarão de R$ 3 a R$ 20, sendo entrada e estacionamento gratuitos.