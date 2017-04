Acervo de Thiago de Melo ganhará espaço na UEA

Fotografias, correspondências, obras de arte, entre outros itens de Thiago de Mello serão alocados na Universidade do Estado do Amazonas

O amazonense é conhecido mundialmente pelo poema ‘Os Estatutos do Homem’. Foto: Danilo Mello/Acervo DA/02-05-2011

Manaus - A partir do segundo semestre deste ano, cartas, livros e obras de arte que pertenceram ao poeta amazonense Thiago de Mello ocuparão um espaço especial dentro da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). A ideia é preservar a história do escritor, bem como parte do material que está ligado, diretamente, a sua vida pessoal e profissional.

De acordo com o Diário Oficial do Estado do Amazonas, todo o acervo foi adquirido pelo Estado por R$ 300 mil (valor ainda não pago) e inclui uma biblioteca com 2.754 livros, uma coleção com 66 obras de artes, 328 pastas com correspondências entre Mello e outros autores e poetas, 1.067 itens de fotografia e uma caixa com 518 folhas de rosto de livros com dedicatórias de seus respectivos autores.

De acordo com o reitor da UEA, Cleinaldo de Almeida Costa, a universidade pretende seguir os passos de outras academias nacionais, como a Universidade de São Paulo (USP), que conta com acervo de Oswald de Andrade, por exemplo. “A ideia é tratar, de forma historiográfica, todo esse material que o maior poeta amazonense deixou para a apreciação da sociedade em geral”, conta.

O acervo ficará localizado dentro de uma sala que será projetada conforme o ambiente de criação do escritor. “Nossas bibliotecas estão sendo reformadas e, durante esse processo, é que vamos saber a área física que será necessária para abrigar todo o material, tendo em vista que ele conta, inclusive, com obras de arte”, explica o reitor.

O secretário de Cultura do Estado, Robério Braga, conta que várias partes do acervo do poeta já foram adquiridas em outras oportunidades. “Ele (Thiago) é símbolo do Amazonas e da literatura. Então, nada mais justo do que preservar sua memória”, diz. Além disso, ele ressalta que todo o material foi disponibilizado pelo próprio Thiago e catalogado por uma equipe experiente da secretaria de Cultura.

Atualmente, o poeta nascido em Barrerinha, interior do Amazonas, mas que ganhou o mundo por meio de sua escrita, está com 91 anos e pertence à Academia Amazonense de Letras (AAL). A reportagem tentou entrar em contato com o escritor, mas até a publicação desta matéria, não obteve sucesso.