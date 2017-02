Grupo cria clube com o objetivo de discutir os direitos das mulheres no AM

Para participar, basta preencher um formulário no site do instituto. Foto: Reprodução/Facebook

Manaus - O feminismo tem sido pauta de conversas e debates mundo afora. Se é pela força dos movimentos ou pela abertura às discussões, o importante é falar sobre o tema. Por isso, o Instituto Mana e o grupo Feminismo em Manaus resolveram idealizar uma nova forma de colocar o feminismo em pauta, com um clube do livro. Intitulado Clube das Manas, elas convidam quem se interessar em ler e falar sobre o tema, a partir dos mais diversos livros.

A ideia de criar o Clube das Manas surgiu de uma tentativa de levar a conversa ao maior número de pessoas possível, de uma forma simples. “Nosso coletivo trabalha com três vertentes: o Empoderamento Feminino, a Educação para a Tolerância e o Ativismo Social. Dentro desse último, colocamos o clube”, explica Keila Martins, uma das organizadoras do clube e membro do Instituto Mana. “Nós queríamos trabalhar com mulheres e alcançar temas relacionados ao direito da mulher”, completa.

E se engana quem pensa que só livros didáticos tratam do feminismo. Segundo Keila, os livros selecionados, muitas vezes, são simplesmente um ponto de partida para uma discussão maior. “Nós buscamos livros que mostram a condição da mulher na atualidade e renda uma boa discussão. Muitas vezes, o feminismo nem é o tema principal, mas o contexto da história vai desencadeando pontos que fazem parte do que o movimento defende”, explica.

O projeto terá apenas a sua segunda reunião, nesta quarta-feira (22), mas, de acordo com as organizadoras, já tem se mostrado promissor, inclusive além de Manaus. “A procura aumentou muito, recebemos mensagens de meninas de Brasília e do Rio Grande do Sul sobre abrir uma filial do projeto nesses Estados. Nossa intenção, mais para frente, é de fato abrir novos grupos, idealmente, que aconteçam simultaneamente com o nosso, discutindo os mesmos livros”, adianta Keila.

E as inovações não param por aí. “Nós queremos sempre ir melhorando o projeto. Quem se inscreve no nosso site, preenche um formulário básico e recebe as informações do livro de cada mês e um convite para o encontro. Nessa segunda edição, vamos fazer um encontro virtual simultâneo através do Google Hangout, para que pessoas de fora possam participar também”, comenta Keila.

Este mês, o grupo vai debater o livro ‘A Rebelde do Deserto’, da Alwyn Hamilton, e o encontro acontece hoje, às 19h, na Livraria Leitura, do Amazonas Shopping (Av. Djalma Batista, 482 - Parque Dez de Novembro). Para quem quiser se inteirar dos projetos e participar das próximas reuniões do Clube das Manas, basta se inscrever na seção ‘quero me cadastrar’, no site www.institutomana.com, para receber todas as informações.