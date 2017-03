Palestra do médico Augusto Cury tem primeiro lote de ingressos esgotados

A palestra acontece no dia 25 de maio, no Centro de Convenções Studio 5. O segundo lote já está sendo vendido a R$115, confira os pontos de venda

Na palestra, Augusto Cury vai abordar questões sobre o funcionamento da mente humana. Foto: Reprodução

Manaus - Devido a grande procura, os ingressos do primeiro lote para a palestra “Gestão da Emoção como Fator de Sucesso”, do escritor, médico e doutor em psicanálise Augusto Cury estão esgotados. A palestra organizada pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe/Am) em parceria com a Qualynorte Consultoria e Treinamento e com a empresa Expressão Verbal acontece no dia 25 de maio, às 19h, no Centro de Convenções Studio 5.

O segundo lote já está sendo vendido a R$115 e pode ser adquirido nas livrarias Concorde dos shoppings Amazonas, Manauara e Sumaúma, na sede do Sinepe, no The Place Business Center, na rua Belo Horizonte, 13º andar, sala 1308, Adrianópolis, ou na Qualynorte, na rua 24 de maio, edifício Rio Negro Centro, 6º andar, salas 617/618, Centro.

A presidente do Sinepe, Elaine Saldanha, ressalta que essa é uma oportunidade única para profissionais, estudantes e público em geral. “A procura está grande. Os interessados devem se organizar para adquirir os ingressos o quanto antes”, destacou.

Na palestra, Augusto Cury vai abordar questões sobre o funcionamento da mente humana e como é possível desacelerar o pensamento, gerir a emoção de maneira eficaz e resgatar a qualidade de vida.

Sobre o escritor

Ao longo de 25 anos de carreira, atuando como psiquiatra, pesquisador e escritor, Augusto Cury alcançou reconhecimento nacional e internacional. Seus livros são publicados em mais de 60 países. Ele recebeu o prêmio de melhor ficção do ano de 2009 da Academia Chinesa de Literatura, pelo livro “O Vendedor de Sonhos”. Augusto Cury é autor da Teoria da Inteligência Multifocal, que analisa o processo de construção dos pensamentos, sendo um dos poucos pensadores vivos cuja teoria é estudada em cursos de mestrado e doutorado nos Estados Unidos, Europa e Brasil.