Secretaria arrecada livros para a 3ª edição de feira no Parque dos Bilhares

Interessados em doar livros podem levá-los aos pontos de coleta na administração do Parque Municipal Ponte dos Bilhares, na sede da Semmas e no Parque Municipal Lagoa Senador Arthur Virgilio Filho, no Japiim

Campanha para arrecadação inicia na próxima segunda. Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) dará início na próxima segunda-feira (3), à campanha de arrecadação de livros usados em bom estado ou novos para a realização da 3ª edição da Feira do Livro, que será realizada no dia 20 de maio, em alusão ao Dia Nacional do Livro Infantil.

O evento visa promover o incentivo à leitura e à prática sustentável do reaproveitamento. Os livros podem ser doados na administração do Parque Municipal Ponte dos Bilhares, onde acontece o evento ou entregues em pontos de coleta montados na sede da Semmas, situada na rua Rubídio, 288, Vila da Prata, e no Parque Municipal Lagoa Senador Arthur Virgilio Filho, no Japiim.

A feira já integra o calendário oficial de eventos do parque. Na primeira edição, em 2015, foram arrecadados aproximadamente 1,5 mil volumes, das mais diversas áreas do conhecimento. Na segunda, no ano passado, mais de 2,5 mil. Todos são distribuídos gratuitamente. Cada pessoa tem direito de levar para casa até cinco títulos.

Este ano, o evento deverá contar com exposição de livrarias e editoras, a presença de escritores, contadores de histórias, grupos de teatro e musicais. A coordenação da feira é do Departamento de Arborização e Paisagismo, da Semmas, responsável pela gestão do Parque Ponte dos Bilhares. Os interessados em doar livros podem levá-los aos pontos de coleta no horário comercial (de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h).

A feira conta com a parceria da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer (Semjel), Fundação Municipal de Cultura Turismo e Eventos (Manauscult), Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), Sesc Amazonas e Faculdade Nilton Lins.