Atriz Livia Inhudes participa do ‘O grande descobridor Hesler Olson’ em Manaus

O evento, marcado para 8 de abril, busca revelar talentos para as passarelas, telas e palcos

Durante essa etapa da seleção, Livia Inhudes estará presente para contribuir na escolha dos talentos locais. Foto: Divulgação

Manaus – A atriz Livia Inhudes, a Dana da novela ‘O rico e o Lázaro’, estará em Manaus para participar do ‘O Grande Descobridor Hesler Olson’. O evento, promovido pela Liga de Talentos (LDT), empresa curitibana especializada em revelar talentos para as passarelas, telas e palcos, será dia 8 de abril, das 14h às 16h, no Comfort Hotel (Avenida Mandi, 263, Distrito Industrial).

Segundo o descobridor de talentos, pessoas de 8 a 28 anos de idade podem participar da oportunidade. “Essa primeira parte da seleção é totalmente gratuita. Não vamos cobrar nada para analisar o perfil dos candidatos e candidatas”, enfatiza Hesler Olson.

De acordo com as regras da seletiva, estabelecidas pela LDT, a avaliação inicial é uma entrevista pessoal e bem objetiva. Além disso, uma das principais normas é que menores de idade somente podem participar do evento acompanhados pelo responsável legal.

“Uma orientação especial é que as meninas concorrentes se apresentem de cabelos presos e não usem maquiagem. É para comparecer de cara limpa mesmo”, diz o descobridor. Todos os detalhes para que os candidatos estejam aptos a serem submetidos à seleção estão na fanpage da LDT, no endereço eletrônico www.facebook.com/ligadetalentos.

Durante essa etapa da seleção, Livia Inhudes estará presente para contribuir na escolha dos talentos locais. Os selecionados para a segunda etapa do processo poderão contar com o apoio da atriz, que vai expor um pouco de sua experiência artística e contribuir com os candidatos com dicas sobre o mundo da fama, como se comportar frente às lentes de câmeras fotográficas e de vídeo, por exemplo.

Os candidatos que obtiverem êxito nas etapas iniciais da seletiva, ficam aptos a assinar um contrato de agenciamento e assessoria com a LDT, que se propõe a cuidar do planejamento de carreira, sempre com acompanhamento direto dos pais ou responsáveis.

Outros detalhes sobre todo o processo seletivo constam no site da LDT – www.ligadetalentos.com.br –, nos menus “Agenda” e “Assessoria”. “É imprescindível que os interessados leiam cada orientação contida nesse material”, alerta Hesler Olson.

Mais informações podem ser obtidas pelos contatos (41) 3779-9090; (41) 99990-9394 (WhatsApp).