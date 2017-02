Calçados Beira Rio inaugura primeiro show room fixo em Manaus

Durante evento de lançamento do primeiro show room da Calçados Beira Rio, em Manaus, representantes da empresa apresentaram o que as novas coleções reservam para pés de todas as idades

A chegada do espaço a Manaus segue a boa resposta dos clientes, na sede regional da empresa, em Belém (PA). Foto: Divulgação

Manaus - Reunindo tendências da próxima estação, em calçados para todas as idades, foi inaugurado, nessa quarta-feira (8), o segundo show room fixo da Calçados Beira Rio, na Região Norte — o primeiro em Manaus. No espaço, estarão reunidos produtos das marcas Beira Rio Conforto, Moleca, Vizzano, Molekinha, Moldare Ultraconforto e a recém-lançada Molekinho.

A novidade segue a boa resposta dos clientes na sua sede regional, em Belém (PA). “A proposta é fazer uma divulgação mesmo e trazer para o público as últimas tendências”, explica Natasha Santos, analista de marketing da Calçados Beira Rio. “Nós pegamos as tendências e fazemos um estudo para adaptar até as questões de regionalidade. Claro que tem coisa que vende mais em uma região ou outra, mas nós tentamos adequar a todos os públicos”, afirma.

Com um foco do mercado de fast-fashion, a diretora da empresa, Maribel Silva, adianta que o conforto dará o tom, nos exemplares que chegarão às prateleiras, nos próximos meses. “A moda está muito voltada, lógico, sempre para o visual, mas, agora, com foco para o conforto. A moda esportiva, por exemplo, é, hoje, uma das grandes tendências. Os tênis continuam com um apelo muito grande”, afirma.

“Nós temos os clássicos que estão, ao mesmo tempo, renovados, com materiais novos, como também com cortes novos”, completa.

E essa renovação atinge todos os modelos e estilos. Em termos de materiais e cortes, Maribel aponta o veludo e o ‘V neck’ como as grandes apostas da estação. “O ‘V Neck’ é um recorte em forma de V, que desenha uma silhueta no pé. É um contraste com o corte clássico, mais aberto. Além disso, o veludo — um material mais nobre — vem tanto nos sapatos casuais, como nos clássicos, ou até nas sandálias abertas”, adianta a diretora, sem deixar de lado alguns velhos conhecidos que devem voltar aos holofotes.

“Os metais colors e os brilhos também estão muito fortes e, aí, podemos ir para uma outra variedade que são as listras e o animal print que estão voltando com força total”, conta.

Atenção aos pequenos

Segundo Maribel, as crianças também vão receber muitas dessas tendências. De acordo com ela, existe um grande apelo para quebrar barreiras entre a moda infantil e a adulta.

“A Molequinha é a marca de maior crescimento na empresa e eu acredito que é justamente porque nós nos dedicamos para fazer com que as meninas possam ver a moda através da mãe, da irmã, da amiga e, também, possa usar. É trazer a moda adulta para o mundo infantil, sem perder as características da criança e traduzir as tendências para que a menina tenha sempre um universo de moda”, finaliza.