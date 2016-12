'Chic Bazar' traz edição extra com mais de 60 stands para o fim de ano

Edição 'Bota Fora' do evento será realizada nos dias 28, 29 e 30 de dezembro, no Manaus Plaza Shopping. Bazar reúne diversos artigos com preços promocionais

Foto: Divulgação

Manaus - No mês natalino, o “Chic Bazar” promove uma edição 'Bota Fora' de fim de ano, nos dias 28, 29 e 30 de dezembro, das 10h às 22h, com entrada gratuita. O evento pretende zerar o estoque dos mais de 60 stands posicionados no Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping, na avenida Djalma Batista, bairro Chapada, zona centro-sul da cidade.

O Chic Bazar reúne opções de compras de moda feminina, com vestidos a partir de R$ 50, moda masculina, roupas e artigos infantis, moda plus size, acessórios em geral e calçados, com preços a partir de R$ 60, além de semijoias e bijuterias, a partir de R$ 9, e maquiagens de marcas nacionais e importadas.

Outros produtos também estarão disponíveis como artigos sensuais, lingeries, moda praia, opções de presentes e utilidades domésticas, moda cama – mesa – banho, linha escolar, moda fitness, brinquedos, artesanato e serviços de beleza como aplicação de unhas em gel, a partir de R$ 50.