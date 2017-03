Manaus Plaza Shopping celebra o Dia Internacional da Mulher com oficinas de beleza

Ao todo, serão ministradas seis oficinas, com sorteios de sessões de bronzeamento natural

As inscrições custam R$ 15 e devem ser feitas antecipadamente no SAC do centro de compras. Foto: Divulgação

Manaus – Entre os dias 8 e 10 deste mês, o Manaus Plaza Shopping (Avenida Djalma Batista, 2.100, Chapada) promove oficinas de beleza em homenagem ao Dia Internacional da Mulher (8 de março). Trata-se do Plaza Moda e Beleza 2017, que traz ainda sorteios de sessão de bronzeamento natural para todos os tons de pele, com biquínis de fita, banho de lua e esfoliação e tratamento pós- sol completo.

As inscrições custam R$ 15 e devem ser feitas antecipadamente no SAC do Manaus Plaza Shopping, localizado em frente a loja TVlar.

Ao todo, serão seis oficinas sobre automaquiagem, cores inovadoras de esmaltação, coloração e mechas para os cabelos, além de boom do momento: a arte de embelezar as sobrancelhas com henna, micropigmentação e aplicação de cílios russos, um dos serviços mais pedidos pelo público feminino nos salões de beleza da cidade.