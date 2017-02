Moda para foliãs e garotas geeks

Evento de lançamento da ‘Puro Confete’ terá oficina de maquiagem e de manuseio do bambolê — acessório que faz parte da coleção. Foto: Divulgação

Manaus - Manaus também respira moda e a prova são duas iniciativas locais anunciadas, ontem, tendo como alvo o público feminino. Uma é voltada para o carnaval, enquanto a outra está de olho em garotas geeks.

No primeiro caso, o Studi092 buscou inspiração em carnavais de rua para lançar a linha ‘Puro Confetes’. A coleção, assinada pela produtora de moda Barbara Façanha, tem a fotografia e a arte como principais pilares, além do estilo de vida amazonense.

“Faz parte do nosso trabalho e da nossa missão divulgar o ‘lifestyle’ de quem mora nas terras barés”, comenta Barbara, responsável pela criação da coleção, que inclui roupas e acessórios feitos com tule, lamê, veludo, bastante purpurina, além de vários tipos de tecidos que também podem ser usados na moda praia.

Para o lançamento, marcado para hoje, às 18h, no Impact Hub Manaus (Avenida Ephigênio Salles, 1.299, Aleixo), estão reservadas diversas atrações. A programação terá uma oficina de maquiagem, com dicas sobre como fazer makes simples para curtir a folia e, também, como usar bambolê — acessório que faz parte da coleção. As peças estarão à venda no evento.

Para animar a festa, o DJ Marquinhos Leão vai comandar o som, tocando muitas marchinhas de carnaval.

Meninas nerds

Nada de seção masculina. A estudante de Design da Fucapi Valéria Aranão cansou de procurar roupas geeks e só encontrar produtos voltados para homens. Assim, ela concebeu, para seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), uma coleção de camisetas inspiradas nas duas sagas da autora britânica J.K. Rowling: ‘Harry Potter’ e ‘Animais Fantásticos e Onde Habitam’.

Ela escolheu um estilo de preenchimento de estampas conhecido como Zentangle, para compor as cinco primeiras camisetas da coleção. Esse método consiste na criação de imagens usando padrões repetidos — como círculos, retângulos e formas soltas.

A prática ficou conhecida recentemente, por livros de pintar usados para combater o estresse. “Desenhei os animais com leves detalhes, as silhuetas e, dentro, o preenchimento”, revelou.

Após a conclusão do curso, ainda neste ano, Valéria pretende comercializar as camisetas personalizadas, só que, desta vez, exemplares com desenhos e personagens próprios.