Em Manaus, shopping seleciona 'modelos' para projeto especial

Segundo a organização, a ideia é criar um elenco com pessoas que residem na cidade, homens e mulheres, sem limite de idade

A seleção acontecerá das 10h às 22h, nesta segunda e terça-feira, no centro de compras. Foto: Divulgação

Manaus – Nesta segunda (3) e terça-feira (4), o Sumaúma Park Shopping (Avenida Noel Nutels, 1.762, Cidade Nova) selecionará novos rostos para fazer parte de um projeto especial do centro de compras da zona norte. Segundo a organização, a ideia é criar um elenco com pessoas que residem na cidade.

O regulamento, disponibilizado no site oficial do shopping (www.sumaumaparkshopping.com.br), apresenta os critérios necessários para participar da ação. A seleção acontecerá das 10h às 22h, no piso Japiim (1º andar), dentro da loja Posto de Trocas.

Os participantes poderão ser homens e mulheres, sem limite de idade. Para preencher a ficha de inscrição, os interessados deverão apresentar um documento de identificação com foto. Menores de 18 anos devem comparecer com os pais ou responsáveis legais.