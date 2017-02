Studi092 lança coleção de Carnaval no Impact Hub Manaus

'Puro confetes' será apresentada nesta quinta-feira, a partir das 18h, com acesso gratuito

Manaus – Inspirada nos carnavais de rua, onde a felicidade e o brilho reinam, preconceito não tem vez e tudo é festa, a coleção ‘Puro Confetes’, do Studi092, será apresentada nesta quinta-feira (16), no Impact Hub Manaus (Avenida Efigênio Sales, 1299, Aleixo), em uma noite que vai reunir moda, artes e muita marchinha de carnaval. O acesso é gratuito.

Para animar a festa, a partir das 18h, o DJ Marquinhos Leão vai comandar o som, tocando muitas marchinhas de carnaval.

Assinada pela produtora de moda Barbara Façanha, a linha tem a fotografia e a arte como principais pilares, além do estilo de vida amazonense.

Na noite de lançamento, serão apresentadas dicas de como usar bambolê, acessório que faz parte da coleção

Foto: Divulgação

“Faz parte do nosso trabalho e da nossa missão divulgar o lifestyle de quem mora nas terras barés”, comenta Barbara, responsável pela criação da coleção que inclui roupas e acessórios feitos com tule, lamê, veludo, bastante purpurina, além de vários tipos de tecidos que também podem ser usados na moda praia.

Na noite de lançamento, haverá uma oficina de maquiagem, que ensinará como fazer makes simples para completar a produção para curtir a folia e também com dicas de como usar bambolê, acessório que faz parte da coleção. As peças estarão à venda no evento.