Amazonas Filarmônica interpreta obras de Felix Mendelssohn em concerto no Teatro AM

Manaus - Amazonas Filarmônica sobe ao palco do Teatro Amazonas para o concerto, na próxima quinta-feira (23), a partir das 20h, o evento celebra o compositor alemão, Felix Mendelssohn Bartholdy.

O concerto realizado por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), tem entrada franca para o 1°, 2° e 3° pavimento, e para a plateia e frisas o valor da entrada é de R$20,00.

Sob a regência e direção do regente titular da Amazonas Filarmônica, maestro Luiz Fernando Malheiro, o espetáculo traz como convidado especial o jovem violinista Bogdan Hudzelaits, um dos vencedores da edição de 2017 do Concurso Jovens Solistas, realizado pela Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp).

O pianista, maestro e compositor nascido em Hamburgo, Alemanha, é considerado um dos grandes gênios da música mundial. Principal ícone da música do Romantismo e falecido aos 38 anos de idade, Mendelssohn compôs inúmeras peças, entre elas, a suíte Sonho de Uma Noite de Verão, bem como concertos, sinfonias e oratórios.



Repertório

O concerto inicia com a Abertura da suíte Sonho de Uma Noite de Verão, inspirada na famosa obra de William Shakespeare. Em seguida, com a participação de Bogdan Hudzelaits, a Filarmônica interpreta o Concerto em Mi Menor, Op. 64.

Finalmente, o concerto termina com a Sinfonia No. 4 em Lá Maior, Op. 90. Conhecida como Italiana e composta em 1833.