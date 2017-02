Amazonas Jazz Band faz homenagem à bossa nova, em concerto

Gratuito, o espetáculo ‘Pós Bossa Nova’, com a Amazonas Jazz Band, será apresentado hoje, às 20h, e no domingo (12), a partir das 19h

Manaus - O jazz volta ao palco do Teatro Amazonas com todo o seu ritmo e cadência, no concerto ‘Pós Bossa Nova’, executado pela Amazonas Jazz Band. O show, com duração de, aproximadamente, 70 minutos, faz parte da celebração dos 120 anos do Teatro Amazonas e dos 20 anos da Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

Sob o comando do maestro Rui Carvalho, os músicos da Amazonas Jazz Band vão apresentar um repertório de clássicos da música popular brasileira, como ‘Mais que Nada’ e ‘Patropi’, de Jorge Ben Jor, e ‘Madalena’, de Ivan Lins. ‘Samba Dobrado’, de Djavan, e ‘Upa, Neguinho’, de Edu Lobo, também estão na sequência do concerto, que trará, ainda, o tradicional arranjo de Rui Carvalho de ‘Aquele Abraço’, de Gilberto Gil.

Gratuito, o espetáculo ‘Pós Bossa Nova’, com a Amazonas Jazz Band, será apresentado nesta terça-feira (7), às 20h, e no domingo (12), a partir das 19h.