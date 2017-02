Após última participação no The Voice Kids, Marcella Bártholo lança música autoral

Marcella Bártholo enfrentou Letícia Corrêa e Micaella Marinho, na interpretação de 'That's My Girl'. Foto: Divulgação

Manaus – A amazonense Marcella Bártholo, que fez a última participação no The Voice Kids Brasil neste domingo (19), anunciou que o próximo passo será o lançamento da primeira música autoral. A cantora, que está em gravação em estúdio, também lançou, neste fim de semana, um canal no Youtube.

Marcella considera que o fato de ter sido selecionada para o programa, entre cerca de 120 mil inscritos que mandaram vídeos de todo o país, já foi uma grande vitória. “Estar entre tantas crianças talentosas é uma realização. Quero agradecer aos técnicos Victor & Leo (que viraram as cadeiras para ela) e à Rede Globo de Televisão, pela oportunidade que me deram”, afirmou.

Selecionada no dia 12 deste mês pela dupla sertaneja, Marcella foi escalada logo para o primeiro dia da fase de batalhas, que aconteceu no neste domingo. Ela enfrentou Letícia Corrêa e Micaella Marinho, na interpretação de 'That's My Girl', do grupo Fifth Harmony. A vencedora foi Letícia.

“Parece que é a apresentação de uma turnê”, comentou Ivete Sangalo e Leo completou: “Diante de tudo isso, a escolha é um detalhe”.

No programa, ao ser anunciado o resultado, Marcella mandou um beijo especial para as pessoas de Manaus e deixou uma mensagem. “Nunca desistam dos seus sonhos”, disse a cantora.

A amazonense ficou contente com o desempenho na batalha, ressaltando que todas estavam muito bem preparadas, mas apenas uma poderia ficar. “É a regra”, frisou.

Deixar o programa agora não é o que queria, mas ela destaca que o The Voice Kids cumpriu uma etapa importante. “O programa nos dá uma visibilidade extraordinária. Nas redes sociais, atraí amigos de várias partes do mundo e estou grata com isso”.

Marcella disse que agora segue com a fase mais desafiadora, que é consolidar a carreira musical e mostrar a versatilidade que tem buscado nas aulas de canto e dança e no teatro. Ela já começa o novo momento com o lançamento de uma canção autoral e do seu canal no Youtube.

“É uma experiência nova. Já tem um tempo que venho me dedicando a compor, mas somente agora resolvi mostrar ao público”, contou a cantora, cuja extensão vocal e performance de palco chamou a atenção dos técnicos Victor & Leo, Carlinhos Brown e Ivete Sangalo.

A repercussão nas mídias sociais tem sido uma surpresa, segundo a cantora. “É muito bacana ver que, entre tantos talentos exibidos pelo programa, consegui ter uma boa aceitação do público. Agradeço as manifestações de apoio e o carinho com que estou sendo recebida”, disse.

A fanpage @marcellabartholooficial, criada há 40 dias, antes de entrar no The Voice Kids, já tem 70 mil seguidores e os vídeos postados alcançaram 3,3 milhões de visualizações. No instagram, o perfil marcellabartholo_ tem 10 mil seguidores.

Trajetória

Marcella tem 15 anos, já fez parte do Coral Infantil Claudio Santoro e se dedica à dança desde pequena. Ela iniciou no balé clássico aos três anos de idade e, há cinco, integra a Companhia de Dança La Salle, com a qual conquistou, em julho do ano passado, o bi campeonato no Festival Internacional de Hip Hop de Curitiba (FIH2).

Desde os 10 anos, frequenta aulas de Jazz e Hip Hop. Aos seis anos, foi protagonista da peça ‘Le Vam Vum’. Aos oito, encenou ‘A menina que perdeu o Natal’. Marcella também participa do grupo de teatro da Fundação Allan Kardec, realizando espetáculos gratuitos.